«Реал» обыграл «Алавес» и оторвался от «Барселоны» на три очка

«Реал» обыграл «Алавес» в матче 15-го тура чемпионата Испании. Мадридцы набрали 31 очко и занимают первое место в турнирной таблице, опережая идущую второй «Барселону» на три балла. «Алавес» занимает 13-е место (18 очков).
Витория-Гастейс, стадион Мендисорроса
«Алавес» - «Реал» 1:2 (0:0)
Голы: Лукас 65 (пенальти) - Рамос 52, Карвахаль 69
«Алавес»: Пачеко, Падилья, Лагуардия, Наварро Хименес, Дуарте, Видаль, Вакасо (Ману Гарсия 82), Пина (Понс Риера 76), Луис Риоха (Берк 60), Хоселу, Лукас
Главный тренер: Гаритано Асьер.
«Реал»: Ареоля, Карвахаль, Габриэль Милитао, Рамос, Марсело, Модрич (Вальверде 80), Каземиро, Кроос, Бэйл (Родриго 67), Бензема, Иско (Менди 90)
Главный тренер: Зидан Зинедин.
Предупреждения: Видаль 7, Модрич 32, Пина 45+1, Рамос 63, Лукас 67, Дуарте 79, Габриэль Милитао 80
Напомним, что в предыдущем туре «сливочные» победили «Реал Сосьедад».
гонка за Первое место продолжается...
гонка за Первое место продолжается...
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можешь дальше успокаивать себя своим бредом, никак ко мне не относящимся
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можешь дальше успокаивать себя своим бредом, никак ко мне не относящимся
Матрас конечно не впечатляет в этом сезоне, но все мы знаем, как ужасно играют на выезде каталонцы..
Матрас конечно не впечатляет в этом сезоне, но все мы знаем, как ужасно играют на выезде каталонцы..
Седня лучшим был Иско.
Седня лучшим был Иско.
Ну как бы Барселона свой матч не сыграла ещё, как они могли оторваться на 3 очка?))
Ну как бы Барселона свой матч не сыграла ещё, как они могли оторваться на 3 очка?))
Реал молодцы, с трудовой победой! Так держать!!
Реал молодцы, с трудовой победой! Так держать!!
Или ты считаешь себя умнее всех ?
Или ты считаешь себя умнее всех ?