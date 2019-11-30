ГлавнаяНовости

«Реал» обыграл «Алавес» и оторвался от «Барселоны» на три очка

сегодня, 17:03
АлавесЛоготип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» обыграл «Алавес» в матче 15-го тура чемпионата Испании. Мадридцы набрали 31 очко и занимают первое место в турнирной таблице, опережая идущую второй «Барселону» на три балла. «Алавес» занимает 13-е место (18 очков).

Витория-Гастейс, стадион Мендисорроса

«Алавес» - «Реал» 1:2 (0:0)
Голы: Лукас 65 (пенальти) - Рамос 52, Карвахаль 69

«Алавес»: Пачеко, Падилья, Лагуардия, Наварро Хименес, Дуарте, Видаль, Вакасо (Ману Гарсия 82), Пина (Понс Риера 76), Луис Риоха (Берк 60), Хоселу, Лукас
Главный тренер: Гаритано Асьер.

«Реал»: Ареоля, Карвахаль, Габриэль Милитао, Рамос, Марсело, Модрич (Вальверде 80), Каземиро, Кроос, Бэйл (Родриго 67), Бензема, Иско (Менди 90)
Главный тренер: Зидан Зинедин.

Предупреждения: Видаль 7, Модрич 32, Пина 45+1, Рамос 63, Лукас 67, Дуарте 79, Габриэль Милитао 80

Напомним, что в предыдущем туре «сливочные» победили «Реал Сосьедад».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Аталанта» на выезде разгромила «Брешию»
Сегодня, 18:57 Комментарии2
«Ростов» не смог обыграть «Урал»
Сегодня, 18:28 Комментарии28
«Манчестер Сити» потерял очки в игре с «Ньюкаслом»
Сегодня, 17:23 ВидеоКомментарии69
«Крылья Советов» на домашнем поле уступили «Уфе»
Сегодня, 15:55 Комментарии22
Молодежка «Зенита» уверенно обыграла «Спартак»
Сегодня, 15:26 Комментарии15
«Марсель» одолел «Брест» и закрепился на второй строчке Лиги 1
Сегодня, 00:43 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
   533 / 949
сегодня в 19:03
Пусть порадуется.
носатый физрук
носатый физрук
   459 / 949
сегодня в 18:36
тут как не крути а носатый физрук хоть и ничего не смыслит как тренер но лысый физрук такой же а вот разницу видим все если не будет чемоданов то никакущая барса без мотивации оставит с носом девочек из мадрида ну а им не привыкать королевы всегда будут вторыми после королей хотя не факт они могут скатиться и ниже
носатый физрук
носатый физрук
   459 / 949
сегодня в 18:32
хочется поздравит всех "королев" их клубик в этом году с никакущей игрой еще держится вот правда всё это ненадолго скоро у балетных девочек порвутся чешки и будут ныть что опять там это нитак а там другое нитак ну в общем мы всё это уже проходили последние годы одно и тоже купите лысому физруку указку и мозг)
носатый физрук
носатый физрук ответил Ruslan3132
   459 / 949
сегодня в 18:27
тяжелая игра в тяжелых погодных условиях..в таких матчах набираются чемпионские очки! С победой Мадридисты!
уже у них чемпионские очки набираются))))))))))) очень мне нравится смотреть как вы за последние 10 лет набрали столько чемпионских очков))) ну а если по делу то прежде чем писать обычно люди думают)
волгодон 2
волгодон 2
   40 / 949
сегодня в 18:26
молодец кабинет
ermak6848
ermak6848
   153 / 949
сегодня в 18:23
Хорошая новость...
гонка за Первое место продолжается...
cska plus
cska plus
   9 / 949
сегодня в 18:15
Великий клуб с победой!
feris1
feris1
   130 / 949
сегодня в 18:10
Реал с трудной,выездной победой!
alexfor
alexfor
   120 / 949
сегодня в 18:08
Объективность и барсеглор + персофан гнома, несовместимые вещи.
-----
можешь дальше успокаивать себя своим бредом, никак ко мне не относящимся
Ruslan3132
Ruslan3132
   104 / 949
сегодня в 18:06
тяжелая игра в тяжелых погодных условиях..в таких матчах набираются чемпионские очки! С победой Мадридисты!
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   467 / 949
сегодня в 18:01
Надо раньше замены делать . Модрича больше 50 минут не хватает
112910415
112910415
   66 / 949
сегодня в 17:58
успешный успех !
Ми Ша
Ми Ша ответил Летучий-Голландец.
   207 / 949
сегодня в 17:56
Знаем и надеемся...)).
alexfor
alexfor ответил Летучий-Голландец.
   120 / 949
сегодня в 17:56
Завтра рубимся с матрасниками) Матрас конечно не впечатляет в этом сезоне, но все мы знаем, как ужасно играют на выезде каталонцы..
завтра стопроцентный слив очков. а если еще и пике выйдет, то 200 процентов.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Ми Ша
   252 / 949
сегодня в 17:53
Завтра рубимся с матрасниками)
Матрас конечно не впечатляет в этом сезоне, но все мы знаем, как ужасно играют на выезде каталонцы..
alexfor
alexfor ответил Footbolista
   120 / 949
сегодня в 17:40
Все болельщики в какой то мере неавдекватны, когда речь идет о любимой команде...исключений нет...
ну в этом матче реально есть, к чему придраться. шишка же везде видит происки судей.
Footbolista
Footbolista ответил alexfor
   8 / 949
сегодня в 17:38
Все болельщики в какой то мере неавдекватны, когда речь идет о любимой команде...исключений нет...
Galaxy real way
Galaxy real way
   648 / 949
сегодня в 17:35
Всех с победой, идем дальше.
Y N W A.
Y N W A.
   41 / 949
сегодня в 17:33
Ну Реал в форме. Вовремя, скроро классико.
Седня лучшим был Иско.
alexfor
alexfor ответил NOVA
   120 / 949
сегодня в 17:32
так и должно быть, первые есть первые и надеюсь так будет и после матча матрасов с путой!!! ну а сыграли как то не очень, мало атаковали конечно, видно Реалу днем все таки не очень играть!!
    NOVA
    NOVA
       230 / 949
    сегодня в 17:30
      Ми Ша
      Ми Ша ответил Летучий-Голландец.
         207 / 949
      сегодня в 17:28
      На несколько часов это точно или когда там у Барсы игра)))). А может это пророчество от админов соккера...
      alexfor
      alexfor ответил eleven LC
         120 / 949
      сегодня в 17:28
      Ну вобщето сейчас на матчах Ла Лиги используют такую хреновину-ВАР называется и если бы их было 3 их бы дали 3! Или ты считаешь себя умнее всех ?
      видели мы ваши вар, где порой вообще его не смотрят. пересмотри матч и увидишь на том же видале 100 процентный пеналь
      alexfor
      alexfor ответил Footbolista
         120 / 949
      сегодня в 17:27
      Если бы поставили 3, ты сказал бы что их было 5...
      не приравнивай меня к неадекватным глорам реала, типа шишанутого. сам все видел.
      alexfor
      alexfor ответил Шишанутый
         120 / 949
      сегодня в 17:26
      Три? А что ж сразу не десять? Аха-ха) Реал молодцы, с трудовой победой! Так держать!!
      ты не ерничай, а глазки протри от розовой предвятости. у барсы ты в легкую по 10 находишь
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец.
         252 / 949
      сегодня в 17:21
      Смешной заголовок))
      Ну как бы Барселона свой матч не сыграла ещё, как они могли оторваться на 3 очка?))
      mensk
      mensk
         446 / 949
      сегодня в 17:19
      Реалу успехов.
      Шишанутый
      Шишанутый ответил alexfor
         45 / 949
      сегодня в 17:19
      их было три и ты это видел, если у тебя хоть немножко нормально с объективностью
      Три? А что ж сразу не десять? Аха-ха)

      Реал молодцы, с трудовой победой! Так держать!!
      Insanely cool
      Insanely cool
         330 / 949
      сегодня в 17:17
      Тяжелая игра. Алавес поставил автобус и включил Барселону валяясь при каждом касании в штрафной. Но характер есть у команды, с победой нас.
      eleven LC
      eleven LC ответил alexfor
         138 / 949
      сегодня в 17:17
      Ну вобщето сейчас на матчах Ла Лиги используют такую хреновину-ВАР называется и если бы их было 3 их бы дали 3!
      Или ты считаешь себя умнее всех ?
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100