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«Шальке» обыграл «Унион»

сегодня, 00:24
Шальке-04Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)2 : 1Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)УнионМатч завершен

«Шальке» одержал победу над «Унионом» в матче 13-го тура чемпионата Германии.

«Шальке» (25) располагается на втором месте, «Унион» (16) - 11-й.

Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена

«Шальке-04» - «Унион» 2:1 (1:1)
Голы: Раман 23, Сердар 87 - Ингвартсен 36 (пенальти)

«Шальке-04»: Нюбель, Кенни, Кабак, Настасич, Очипка, МакКенни, Омар, Калиджури, Арит, Сердар, Раман (Кутуджу 84)
Главный тренер: Вагнер Дэвид.

«Унион»: Гикевич, Фридрих, Шлоттербек (Хюбнер 27), Суботич, Триммель, Андрих, Гентнер, Ленц, Ингвартсен, Андерссон (Уджа 86), Бюлтер (Бекер 70)
Главный тренер: Фишер Урс.

Предупреждения: Шлоттербек 22, Андерссон 38, Хюбнер 42, Фридрих 69

В прошлом туре «Шальке» обыграл «Вердер».

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Все комментарии
Schalke-04
Schalke-04
сегодня в 00:29
Слабо!
Но всё равно молодцы!
severnyj84
severnyj84
   115 / 956
сегодня в 00:25
Шальке с победой!
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