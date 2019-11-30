«Шальке» обыграл «Унион»

«Шальке» одержал победу над «Унионом» в матче 13-го тура чемпионата Германии.
«Шальке» (25) располагается на втором месте, «Унион» (16) - 11-й.
Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена
«Шальке-04» - «Унион» 2:1 (1:1)
Голы: Раман 23, Сердар 87 - Ингвартсен 36 (пенальти)
«Шальке-04»: Нюбель, Кенни, Кабак, Настасич, Очипка, МакКенни, Омар, Калиджури, Арит, Сердар, Раман (Кутуджу 84)
Главный тренер: Вагнер Дэвид.
«Унион»: Гикевич, Фридрих, Шлоттербек (Хюбнер 27), Суботич, Триммель, Андрих, Гентнер, Ленц, Ингвартсен, Андерссон (Уджа 86), Бюлтер (Бекер 70)
Главный тренер: Фишер Урс.
Предупреждения: Шлоттербек 22, Андерссон 38, Хюбнер 42, Фридрих 69
В прошлом туре «Шальке» обыграл «Вердер».
Но всё равно молодцы!
Но всё равно молодцы!