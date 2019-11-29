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«Витесс» Слуцкого потерпел пятое поражение подряд

вчера, 23:51
ХеренвенЛоготип футбольный клуб Херенвен3 : 2Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)ВитессМатч завершен

В матче 15-го тура чемпионата Нидерландов «Витесс» на выезде уступил «Херенвену». Это поражение стало пятым подряд для команды Леонида Слуцкого. По итогам матча хозяева обгоняют арнемских «орлов» и занимают четвертую строчку (24 очка), «Витесс» теряет позицию и располагается на шестой строчке (23 очка).

Херенвен, стадион Абе Ленстра

«Херенвен» - «Витесс» 3:2 (1:2)
Голы: Фаик 42 (пенальти), ван Берген 63, Одгор 69 - Матавж 8, Линссен 21

«Херенвен»: Хан, ван Рейн, Дресевич, Ботман, Флоранус, Фаик, Халилович (Дрейер 59), Веерман (Хег 88), ван Берген, Одгор, Брюйн (Конголо 59)
Главный тренер: Янсен Йонни.

«Витесс»: Пасвер, Леливельд (Грот 86), Духи, Обиспо, Кларк, Базур (Дико 71), Беро, Фор (Буйтинк 72), Хонда, Линссен, Матавж
Главный тренер: Слуцкий Леонид.

Предупреждения: Кларк 61, Дресевич 65, Флоранус 87

В прошлом матче «Витесс» уступил «Спарте». Следующий поединок команде из Арнема предстоит провести с «Фейеноордом».

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   82 / 954
сегодня в 00:47
Лёня слишком рано поверил в свою непогрешимость. Его просто слили.
Leha-ha50
Leha-ha50
   26 / 954
сегодня в 00:47
А ведь как хорошо сезон начинался, по лидировать даже успели. Похоже , игроки звездяк словили , а Леня вовремя не углядел. Один Линссен и пахал за всех!!!
mangoх12
mangoх12
   31 / 954
сегодня в 00:42
Это все !
Colchoneros
Colchoneros ответил Дрессировщик хряков
   98 / 954
сегодня в 00:24
Печально.
Нормально!
Дрессировщик хряков
Дрессировщик хряков
   206 / 954
сегодня в 00:22
Печально.
kotmyshka
kotmyshka
   276 / 954
сегодня в 00:21
отставка
Colchoneros
Colchoneros
   98 / 954
сегодня в 00:20
Тина тв с большим удовольствием приютит таких экспертов!
minai
minai
   478 / 954
сегодня в 00:18
Голландцы ничего не понимают в футболе Слуцкого периода. .
Гавриленко
Гавриленко
   4 / 954
сегодня в 00:18
Витесс отвертели на Херенвене)
Colchoneros
Colchoneros ответил 25процентный клоун
   98 / 954
сегодня в 00:17
Скоро и Семака отправит на орбиту Доменик Тедеско
Рен-ТВ не смотришь?
Leha-ha50
Leha-ha50
   26 / 954
сегодня в 00:16
Это уже серьезно . Повести два мяча и проиграть в итоге - это ненормально.
Colchoneros
Colchoneros
   98 / 954
сегодня в 00:14
Сайт что ли глючит!
😂😁😁
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Colchoneros
   15 / 954
сегодня в 00:14
Скоро и Семака отправит на орбиту Доменик Тедеско
LOpp
LOpp
   53 / 954
сегодня в 00:13
- Поехали!
- Приехали.
drug01
drug01
   229 / 954
сегодня в 00:13
Лёня пора домой.... В КВН!
Colchoneros
Colchoneros
   98 / 954
сегодня в 00:12
Стратосфера пройдена!
Выходит на орбиту!
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   50 / 954
сегодня в 00:05
Лёня домой, не твоё это(( ЦСКА как раз подойдёшь вместо картофельного тренера
))
Colchoneros
Colchoneros
   98 / 954
сегодня в 00:04
Стратосфера пройдена!
Выходит на орбиту!
Colchoneros
Colchoneros
   98 / 954
сегодня в 00:03
Стратосфера пройдена!
Выходит на орбиту!
Colchoneros
Colchoneros
   98 / 954
сегодня в 00:02
Выходит на орбиту!
Максим Горелов
Максим Горелов
   855 / 954
сегодня в 00:02
Еще максимум матч...
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 954
вчера в 23:56
Ждем в ЦСКА
ROLENTO
ROLENTO
   130 / 954
вчера в 23:55
В Динамо засобирался, радовать 500 болельщиков
dino-hsv
dino-hsv
   104 / 954
вчера в 23:54
всё. конец. пора домой
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   267 / 954
вчера в 23:53
Не удивительно.
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
   414 / 954
вчера в 23:52
лёня красава, очередной клуб угробил
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