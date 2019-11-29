«Витесс» Слуцкого потерпел пятое поражение подряд

вчера, 23:51

В матче 15-го тура чемпионата Нидерландов «Витесс» на выезде уступил «Херенвену». Это поражение стало пятым подряд для команды . По итогам матча хозяева обгоняют арнемских «орлов» и занимают четвертую строчку (24 очка), «Витесс» теряет позицию и располагается на шестой строчке (23 очка).

Херенвен, стадион Абе Ленстра

«Херенвен» - «Витесс» 3:2 (1:2)

Голы: Фаик 42 (пенальти), ван Берген 63, Одгор 69 - Матавж 8, Линссен 21

«Херенвен»: Хан, ван Рейн, Дресевич, Ботман, Флоранус, Фаик, Халилович (Дрейер 59), Веерман (Хег 88), ван Берген, Одгор, Брюйн (Конголо 59)

Главный тренер: Янсен Йонни.

«Витесс»: Пасвер, Леливельд (Грот 86), Духи, Обиспо, Кларк, Базур (Дико 71), Беро, Фор (Буйтинк 72), Хонда, Линссен, Матавж

Главный тренер: Слуцкий Леонид.

Предупреждения: Кларк 61, Дресевич 65, Флоранус 87

В прошлом матче «Витесс» уступил «Спарте». Следующий поединок команде из Арнема предстоит провести с «Фейеноордом».