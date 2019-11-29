«Витесс» Слуцкого потерпел пятое поражение подряд

В матче 15-го тура чемпионата Нидерландов «Витесс» на выезде уступил «Херенвену». Это поражение стало пятым подряд для команды Леонида Слуцкого. По итогам матча хозяева обгоняют арнемских «орлов» и занимают четвертую строчку (24 очка), «Витесс» теряет позицию и располагается на шестой строчке (23 очка).
Херенвен, стадион Абе Ленстра
«Херенвен» - «Витесс» 3:2 (1:2)
Голы: Фаик 42 (пенальти), ван Берген 63, Одгор 69 - Матавж 8, Линссен 21
«Херенвен»: Хан, ван Рейн, Дресевич, Ботман, Флоранус, Фаик, Халилович (Дрейер 59), Веерман (Хег 88), ван Берген, Одгор, Брюйн (Конголо 59)
Главный тренер: Янсен Йонни.
«Витесс»: Пасвер, Леливельд (Грот 86), Духи, Обиспо, Кларк, Базур (Дико 71), Беро, Фор (Буйтинк 72), Хонда, Линссен, Матавж
Главный тренер: Слуцкий Леонид.
Предупреждения: Кларк 61, Дресевич 65, Флоранус 87
В прошлом матче «Витесс» уступил «Спарте». Следующий поединок команде из Арнема предстоит провести с «Фейеноордом».
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- Приехали.
- Приехали.
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Выходит на орбиту!
Выходит на орбиту!
Выходит на орбиту!
Выходит на орбиту!