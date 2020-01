Форвард «Эспаньола» стал первым китайским игроком, забившим гол в матчах против «Барселоны».

Нападающий отличился в каталонском дерби, состоявшемся в рамках 19-го тура Примеры. Он вышел на замену во втором тайме и установил окончательный счет на табло.

Wu Lei - the first Chinese player to ever score against Barcelona 🇨🇳👏 pic.twitter.com/COZjxmckAN