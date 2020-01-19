Каррагер: «„Ливерпуль“ - лучшая команда АПЛ на данный момент»

Бывший защитник «Ливерпуля» прокомментировал победу команды над «Манчестер Юнайтед».

Все будут думать, что это чемпионская победа. У «Ливерпуля» феноменальная команда. Они лучшие в АЛП, лучшие в Европе и лучшие в мире прямо сейчас.