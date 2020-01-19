Каррагер: «„Ливерпуль“ - лучшая команда АПЛ на данный момент»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал победу команды над «Манчестер Юнайтед».
Все будут думать, что это чемпионская победа. У «Ливерпуля» феноменальная команда. Они лучшие в АЛП, лучшие в Европе и лучшие в мире прямо сейчас.
|Ливерпуль2 : 0Манчестер Юнайтед
|Матч завершен
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал победу команды над «Манчестер Юнайтед».
Все будут думать, что это чемпионская победа. У «Ливерпуля» феноменальная команда. Они лучшие в АЛП, лучшие в Европе и лучшие в мире прямо сейчас.
но игр еще много, надо играть и брать титул чем раньше, чтобы высвободить силы на ЛЧ.
Надо пытаться забрать оба кубка!
но игр еще много, надо играть и брать титул чем раньше, чтобы высвободить силы на ЛЧ.
Надо пытаться забрать оба кубка!