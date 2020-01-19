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Каррагер: «„Ливерпуль“ - лучшая команда АПЛ на данный момент»

сегодня, 21:52
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал победу команды над «Манчестер Юнайтед».

Все будут думать, что это чемпионская победа. У «Ливерпуля» феноменальная команда. Они лучшие в АЛП, лучшие в Европе и лучшие в мире прямо сейчас.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista
сегодня в 22:53
Это и козе Каррагера понятно...
Triem
Triem
сегодня в 22:18
Он что, шутит?))
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 22:03
Джейми "Капитан очевидность" Каррагер прав)
Negativ4eg
Negativ4eg
сегодня в 22:01
Каррагеру прислали результаты голосования судейского корпуса АПЛ?
dzvinka
dzvinka
сегодня в 22:01
ну Карра не мог, чтобы не обьявить "чемпионскую победу" в матче с МЮ))). пускай.
но игр еще много, надо играть и брать титул чем раньше, чтобы высвободить силы на ЛЧ.
Надо пытаться забрать оба кубка!
W.N.W.A.
W.N.W.A.
сегодня в 21:53
Не может быть- с чего он вообще это взял?
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