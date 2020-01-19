Пиоли: «Такие победы, как в матче с „Удинезе“, внушают уверенность»

Главный тренер «Милана» поделился мнением о волевой победе над «Удинезе» в игре 20-го тура Серии А:

Я очень доволен, потому что мы вложили душу и сердце в этот результат. Очень рад, потому что мы и раньше хорошо работали, но не могли извлечь из этого выгоду.

Быстрый гол «Удинезе» лишил нас ясности. Они затем хорошо контролировали пространство. Нам нужно было активнее двигаться. В первом тайме мы даже создали несколько опасных моментов.

Подобные победы внушают команде уверенность. У нас всегда был необходимый настрой. Мы отлично отреагировали после поражения в игре с «Аталантой». Приход Ибрагимовича стал толчком для нас.