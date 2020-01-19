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Конте: «Было крайне сложно взломать оборону „Лечче“»

сегодня, 20:24
ЛеччеЛоготип футбольный клуб Лечче1 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал ничью с «Лечче».

«Лечче» очень глубоко оборонялся, мы пытались взломать их оборону, но это было крайне сложно. Мы играли недостаточно интенсивно. Этого недостаточно, если мы хотим победить.

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Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 21:10
Парик понял никчемность своего положения. Трибуны в Лечче объяснили ему всё. Теперь не прыгает от радости при голе и думаю футболку интера под пуховик не натянет.
Negativ4eg
Negativ4eg
сегодня в 21:05
Парик отмазки как обычно кидает!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 20:36
А Лечче больше всех пропускает, если я не ошибаюсь. Аха-ха)
Скажи вообще спасибо, что шальной гол залетел, а судьи вас в эпизоде с пенальти простили. Аха-ха)
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