Конте: «Было крайне сложно взломать оборону „Лечче“»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал ничью с «Лечче».
«Лечче» очень глубоко оборонялся, мы пытались взломать их оборону, но это было крайне сложно. Мы играли недостаточно интенсивно. Этого недостаточно, если мы хотим победить.
Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал ничью с «Лечче».
«Лечче» очень глубоко оборонялся, мы пытались взломать их оборону, но это было крайне сложно. Мы играли недостаточно интенсивно. Этого недостаточно, если мы хотим победить.
Скажи вообще спасибо, что шальной гол залетел, а судьи вас в эпизоде с пенальти простили. Аха-ха)
Скажи вообще спасибо, что шальной гол залетел, а судьи вас в эпизоде с пенальти простили. Аха-ха)