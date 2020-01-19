Конте: «Было крайне сложно взломать оборону „Лечче“»

Главный тренер «Интера» прокомментировал ничью с «Лечче».

«Лечче» очень глубоко оборонялся, мы пытались взломать их оборону, но это было крайне сложно. Мы играли недостаточно интенсивно. Этого недостаточно, если мы хотим победить.