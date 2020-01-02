Футболисты сборной России назвали свои любимые новогодние фильмы

#НашиПарни назвали своё любимое новогоднее кино. А мы придумали для вас задачку. ⠀ Соедините футболиста с его любимым фильмом в комментариях. Правильному ответу поставим лайк ❤️

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia) 2 Янв 2020 в 3:27 PST