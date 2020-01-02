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Футболисты сборной России назвали свои любимые новогодние фильмы

сегодня, 15:33

Футболисты сборной России назвали свои любимые новогодние фильмы. О своих пристрастиях рассказали вратарь «Динамо» Антон Шунин, защитник «Арсенала» Максим Беляев, полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, хавбек «Валенсии» Денис Черышев и нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко. Напротив каждого футболиста написано по одному названию фильма, а болельщикам предложено угадать, кому из игроков какой фильм нравится.

Ранее сборная России подготовила новогодний мультфильм.

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mangoх12
mangoх12
сегодня в 16:35
Беляев- Джентельмены удачи
Шунин - один дома
Зобнин Ирония судьбы
Комличенко Эльф
Черышев - Гринч
cska plus
cska plus
сегодня в 15:49
Соккеру нечем заняться.
drug01
drug01
сегодня в 15:41
Хороший вкус!!!
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