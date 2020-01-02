Футболисты сборной России назвали свои любимые новогодние фильмы. О своих пристрастиях рассказали вратарь «Динамо» Антон Шунин, защитник «Арсенала» Максим Беляев, полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, хавбек «Валенсии» Денис Черышев и нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко. Напротив каждого футболиста написано по одному названию фильма, а болельщикам предложено угадать, кому из игроков какой фильм нравится.
Ранее сборная России подготовила новогодний мультфильм.
Шунин - один дома
Зобнин Ирония судьбы
Комличенко Эльф
Черышев - Гринч
Шунин - один дома
Зобнин Ирония судьбы
Комличенко Эльф
Черышев - Гринч