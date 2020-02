«Манчестер Сити» из последних 6 пенальти забил всего лишь 2 раза

«Манчестер Сити» проиграл «Тоттенхэму» во встрече 25-го тура АПЛ .

Полузащитник «горожан» не реализовал пенальти. Таким образом, из последних 6 пенальти игроки «Сити» не реализовали 4 попытки. Отметим, что, кроме Гюндогана, свои одиннадцатиметровые удары не забили форварды (дважды) и .

4 - Manchester City have failed to score four of the last six penalties they have taken across all competitions, with three different players accounting for these spot kicks (Gabriel Jesus x2, Sterling and Gundogan). Botched. #TOTMCI pic.twitter.com/DKBCmixWoA