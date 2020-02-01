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Джо Харт уже 400 дней не появляется на поле в АПЛ

сегодня, 14:56

Голкипер «Бернли» Джо Харт установил очередной антирекорд. Экс-кипер «Манчестер Сити» и сборной Англии находится в глубоком кризисе.

32-летний вратарь не появляется на поле в течение 400 дней. В прошлом сезоне после перехода из «Вест Хэма» Харт сыграл в 19 матчах за «Бернли» в АПЛ. Последний его выход на поле случился 26 декабря 2018 года против «Эвертона» (1:5).

В текущее трансферное окно Джо мог перебраться в «Астон Виллу», однако те выбрали голкипера «Милана» Пепе Рейну.

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Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 15:05
Что с тобой не так, малыш Джо?
Ты говорил, что Пеп тебя не любит, но теперь-то что?
Наверное, ты просто достаточно х*евый вратарь
Есть еще Кариус, такой же топарь
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 15:05
Куда ему до Ананидзе
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