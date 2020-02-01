Джо Харт уже 400 дней не появляется на поле в АПЛ

Голкипер «Бернли» Джо Харт установил очередной антирекорд. Экс-кипер «Манчестер Сити» и сборной Англии находится в глубоком кризисе.
32-летний вратарь не появляется на поле в течение 400 дней. В прошлом сезоне после перехода из «Вест Хэма» Харт сыграл в 19 матчах за «Бернли» в АПЛ. Последний его выход на поле случился 26 декабря 2018 года против «Эвертона» (1:5).
В текущее трансферное окно Джо мог перебраться в «Астон Виллу», однако те выбрали голкипера «Милана» Пепе Рейну.
Ты говорил, что Пеп тебя не любит, но теперь-то что?
Наверное, ты просто достаточно х*евый вратарь
Есть еще Кариус, такой же топарь
Ты говорил, что Пеп тебя не любит, но теперь-то что?
Наверное, ты просто достаточно х*евый вратарь
Есть еще Кариус, такой же топарь