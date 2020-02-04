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Смородская: «Работать с Сёминым сложно, возраст берёт своё»

сегодня, 16:02

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о том, что главный тренер московской команды Юрий Сёмин может продлить контракт с клубом.

Я последний человек, у которого надо спрашивать про конфликты с Сёминым. Работать с Сёминым сложно, вряд ли у него улучшился характер за это время. Возраст берет свое. Стоит ли ему завершать карьеру? Наверное, когда-то надо определять эту точку, когда завершать тренировать.

Мне кажется, что команда абсолютно хорошо укомплектована. Состав очень хороший, такой прекрасный Крыховяк. Вообще, очень хороший состав. Ни о какой искусственно созданной ситуации я не могу утверждать.

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Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 16:29
Юрий Семин: «У меня нет конфликта со Смородской. Это у Смородской конфликт с футболом»
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Leha-ha50
сегодня в 16:20
Как у этой тети язык то поворачивается , можно подумать , что с ней работалось легко??? ЮРИЙ СЁМИН, ЮРИЙ КРАСНОЖАН, ВЛАДИМИР МАМИНОВ, ЖОЗЕ КОУСЕЙРУ, СЛАВЕН БИЛИЧ не сработались с этой мадам!!! А ведь , по ее же словам, приходили надолго!!! Баба на паровозе - тоже самое , что и на корабле!!!
Для меня лучший российский тренер это Семин,Романцев тоже был но это в прошлом а место Смородской-дальняя комната в ее квартире.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:19
Сёмин :"Работать со Смородской невозможно.Её место-"кухен-киндер-кирхен".
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:16
Как у этой тети язык то поворачивается , можно подумать , что с ней работалось легко???
ЮРИЙ СЁМИН, ЮРИЙ КРАСНОЖАН, ВЛАДИМИР МАМИНОВ, ЖОЗЕ КОУСЕЙРУ, СЛАВЕН БИЛИЧ не сработались с этой мадам!!! А ведь , по ее же словам, приходили надолго!!!
Баба на паровозе - тоже самое , что и на корабле!!!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 16:16
Юная дева конечно Смородская.Характер тут не причем,так как легче гору сдвинуть с места,чем изменить характер человека,в том числе и этой юной девы.Чем такое говорит,лучше полистала бы психологию человека.
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
сегодня в 16:14
старушка , сиди на заваленке и отдыхай , вам до Палыча , как до луны , сама -то разогнала ЛОКО , И С ЕМА РОДСРОБЛТВЕННИКАМИ СВАЛИЛА , А ПАЛЫЧУ ПРИШЛОСЬ ВСЕ ВЫРАВНИВАТЬ ! ЕГО БЕДА , ЧТО ОН РУССКИЙ ТРЕНЕР И ВСЕ ГОТОВЫ ЕГО ЛЕГНУТЬ , НО СКОЛЬКО ОН ТИТУЛОВ ВЫИГРАЛ , ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ ! ВО ВСЕХ ЛИНИЯХ ПРОБЛЕМА . А ПРИОБРЕТЕНИЙ НЕТ , РУКОВОДСТВО БЕЗДЕЙСТВУЕТ !
Bordend
Bordend
сегодня в 16:03
Можно подумать, Смородская юная дева.
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