Смородская: «Работать с Сёминым сложно, возраст берёт своё»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о том, что главный тренер московской команды может продлить контракт с клубом.

Я последний человек, у которого надо спрашивать про конфликты с Сёминым. Работать с Сёминым сложно, вряд ли у него улучшился характер за это время. Возраст берет свое. Стоит ли ему завершать карьеру? Наверное, когда-то надо определять эту точку, когда завершать тренировать.

Мне кажется, что команда абсолютно хорошо укомплектована. Состав очень хороший, такой прекрасный Крыховяк. Вообще, очень хороший состав. Ни о какой искусственно созданной ситуации я не могу утверждать.