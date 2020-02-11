Сёмин отреагировал на слухи о решении «Локо» не продлевать с ним контракт

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о том, что совет директоров клуба решил не предлагать ему новый контракт. Ранее в Сети ходили разговоры, что руководством «Локомотива» принято решение по окончании этого сезона расстаться с Сёминым.
Совет директоров «Локомотива» решил не продлевать со мной контракт? Я не знаю, честно. Спросите лучше у них.
Ранее Сёмин рассказал о том, как долго он планирует еще работать тренером.
Никто камень не бросит.
Да и сам с голодухи не опухнет.
Думается,что он и сам так рассуждает.
Тихо,спокойно,достойно.
Никто камень не бросит.
Да и сам с голодухи не опухнет.
Думается,что он и сам так рассуждает.
Тихо,спокойно,достойно.