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Сёмин отреагировал на слухи о решении «Локо» не продлевать с ним контракт

вчера, 12:05

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о том, что совет директоров клуба решил не предлагать ему новый контракт. Ранее в Сети ходили разговоры, что руководством «Локомотива» принято решение по окончании этого сезона расстаться с Сёминым. 

Совет директоров «Локомотива» решил не продлевать со мной контракт? Я не знаю, честно. Спросите лучше у них.

Ранее Сёмин рассказал о том, как долго он планирует еще работать тренером. 

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:56
Семин Ю.П. и " Локомотив " - редкий случай соответствия тренера и команды. Кто бы ни пришел на его место, последняя, учитывая среднее мастерство футболистов, лучше играть не станет.
Gurben
Gurben
вчера в 14:04
Уйдет в спартак.
Faustello
Faustello
вчера в 12:57
Клал Шпалыч болт на этих. Они завтра исчезнут и никто и не вспомнит, а Шпалыч это уже легенда! Так шта ему нервничать незачем.
112910415
112910415
вчера в 12:35
мудрому суетиться незачем
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 12:28
Палычу можно со спокойной совестью на заслуженный отдых.
Никто камень не бросит.
Да и сам с голодухи не опухнет.
Думается,что он и сам так рассуждает.
Тихо,спокойно,достойно.
Footbolista
Footbolista
вчера в 12:17
С Палычем уже столько раз расставались за его карьеру, что он устал прощаться и снова здороваться...
shlomo
shlomo
вчера в 12:13
Хорошо ответил....
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
вчера в 12:11
бездарность этих людей , достала ПАЛЫЧА ! Кумавство и прочие причины достают русского тренера ! столько выигано с этим тренером , а они не могут успокоиться !
Anisovich
Anisovich
вчера в 12:08
Мудро отреагировал.
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