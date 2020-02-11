Сёмин отреагировал на слухи о решении «Локо» не продлевать с ним контракт

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вчера, 12:05

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал информацию о том, что совет директоров клуба решил не предлагать ему новый контракт. Ранее в Сети ходили разговоры, что руководством «Локомотива» принято решение по окончании этого сезона расстаться с Сёминым.

Совет директоров «Локомотива» решил не продлевать со мной контракт? Я не знаю, честно. Спросите лучше у них.

Ранее Сёмин рассказал о том, как долго он планирует еще работать тренером.