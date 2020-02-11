Первый тренер Головина: «„Монако“ выплатил сумму. Деньги зависли в РФС»

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» , рассказал о выплатах зарубежного клуба в пользу спортивной школы российского футболиста.

«Монако» действительно выплатил нужную сумму. Но школа в Калтане не получила никаких денег. Эти деньги перечислены в РФС , они и зависли там. Школа должна была заявить, что претендует на эти выплаты. Видимо, этого не сделали. Я не в курсе дел нашего руководства, передо мной никто не отчитывается.