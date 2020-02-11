Первый тренер Головина: «„Монако“ выплатил сумму. Деньги зависли в РФС»

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о выплатах зарубежного клуба в пользу спортивной школы российского футболиста.
«Монако» действительно выплатил нужную сумму. Но школа в Калтане не получила никаких денег. Эти деньги перечислены в РФС, они и зависли там. Школа должна была заявить, что претендует на эти выплаты. Видимо, этого не сделали. Я не в курсе дел нашего руководства, передо мной никто не отчитывается.
Конечно, школа должна была получить эти деньги. Но нужно и подсуетиться. РФС я не виню, школа должна была направить нужный запрос о выплате. Я в этих вопросах некомпетентен, моё дело – тренировать детей и показывать результат. Пусть каждый занимается своим делом. Обидно, что школа не получила денег. Но это не моя прерогатива.
Общественная организация, чё скажешь. Кручу верчу, живу, как хочу)).
Общественная организация, чё скажешь. Кручу верчу, живу, как хочу)).
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели
И ждём не дождёмся,
Когда же ты снова пришлёшь
К нашему ужину дюжину
Новых и сладких калош!
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели
И ждём не дождёмся,
Когда же ты снова пришлёшь
К нашему ужину дюжину
Новых и сладких калош!
кони уверены, что Головин их воспитанник и деньги зависли в кармане у Гинера.
кони уверены, что Головин их воспитанник и деньги зависли в кармане у Гинера.
Их осваивают...))
Их осваивают...))