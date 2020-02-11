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Первый тренер Головина: «„Монако“ выплатил сумму. Деньги зависли в РФС»

вчера, 10:35

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о выплатах зарубежного клуба в пользу спортивной школы российского футболиста. 

«Монако» действительно выплатил нужную сумму. Но школа в Калтане не получила никаких денег. Эти деньги перечислены в РФС, они и зависли там. Школа должна была заявить, что претендует на эти выплаты. Видимо, этого не сделали. Я не в курсе дел нашего руководства, передо мной никто не отчитывается.

Конечно, школа должна была получить эти деньги. Но нужно и подсуетиться. РФС я не виню, школа должна была направить нужный запрос о выплате. Я в этих вопросах некомпетентен, моё дело – тренировать детей и показывать результат. Пусть каждый занимается своим делом. Обидно, что школа не получила денег. Но это не моя прерогатива.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
вчера в 13:20
зачем школе деньги? играков чтоли растить надумали? их есть и так у нас! Лучше о деньгах позаботится РФС, они знают как делать с деньгами)))
Багор
Багор
вчера в 12:54
Все пути ведут в Харьков. Догадайтесь кто оттуда.
MaxRnD
MaxRnD
вчера в 12:37
Забудь. Это Бермудский треугольник
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил Союзник противников
вчера в 12:28
Ещё скажи у Федуна нет денег). Даже кот с собакой могут жить в одной конуре). Думаешь, когда они проходят мимо друг-друга у них в кармане нет фигу?). Федун в исполкоме многого не решает и его голос лишь для массовости мероприятия, как были во времена совдепа. Я так думаю).
Великий Олимпик Лион
Великий Олимпик Лион ответил LOpp
вчера в 12:17
И акинфеев тоже не воспитанник цска.
Союзник противников
Союзник противников ответил Сергеевич вернулся1
вчера в 12:09
Без главбуха тут не обошлось). Только Кер чё вы от него возьмёте). Как залезите, так и слезете.У него же все по регламенту, тысяча лазеек и все по закону). Общественная организация, чё скажешь. Кручу верчу, живу, как хочу)).
Недаром Федун постоянно голосует за его кандидатуру!
Союзник противников
Союзник противников ответил Пусик тарасовский
вчера в 12:08
А ты откуда знаешь? Если бы у нас воровали все по подписи, все бы давно сидели.
    Тень Аналитика
    Тень Аналитика
    вчера в 12:06
    Не обольщайтесь, эти деньги наверняка зависли где-нибудь на особняке в Тоскане или Ницце. Ну или на Рублевке на крайняк.
    Пусик тарасовский
    Пусик тарасовский ответил Союзник противников
    вчера в 12:04
    В курсе.Но только тебе,видимо,неизвестно,что без подписи генерального(в данном случае-Митрофана МедвеДюкова),выплаты быть не может.Возможно,что и оба согласны с подобным решением.Ещё все пропускают намёк тренера на роль руководства клуба из Калтана.Так что вопрос :Сговор,или привычный непрофессионализм и безалаберность,остаётся открытым.
    А ты откуда знаешь? Если бы у нас воровали все по подписи, все бы давно сидели.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 12:02
    Без главбуха тут не обошлось). Только Кер чё вы от него возьмёте). Как залезите, так и слезете.У него же все по регламенту, тысяча лазеек и все по закону).
    Общественная организация, чё скажешь. Кручу верчу, живу, как хочу)).
    Footbolista
    Footbolista
    вчера в 12:00
    Деньги прилипли...
    Союзник противников
    Союзник противников ответил Gurben
    вчера в 11:59
    Гинер не в курсе.
    В курсе.Но только тебе,видимо,неизвестно,что без подписи генерального(в данном случае-Митрофана МедвеДюкова),выплаты быть не может.Возможно,что и оба согласны с подобным решением.Ещё все пропускают намёк тренера на роль руководства клуба из Калтана.Так что вопрос :Сговор,или привычный непрофессионализм и безалаберность,остаётся открытым.
    Союзник противников
    Союзник противников ответил oFANATo
    вчера в 11:56
    Одних газовых денег им мало.
    Газ,панимаш,как его производное-деньги,вещь почти невесомая и способная улетучиваться неизвестно куда. А вот власть-более надёжная и осязаемая штука,стабильно производящая личные блага.
    oFANATo
    oFANATo ответил Союзник противников
    вчера в 11:53
    Одних газовых денег им мало.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 11:49
    Митрофану МедвеДюкову эти деньги нужнее.
    Gurben
    Gurben
    вчера в 11:49
    Гинер не в курсе.
    Faustello
    Faustello ответил Nafnafik
    вчера в 11:20
    Кто финансами в РФС заведует?
    Ленорычу они нужнее ))
    Faustello
    Faustello ответил Serg_Diamond
    вчера в 11:19
    То есть какие-то жирные коты их просто присвоили?
    — Ах, те, что ты выслал
    На прошлой неделе,
    Мы давно уже съели
    И ждём не дождёмся,
    Когда же ты снова пришлёшь
    К нашему ужину дюжину
    Новых и сладких калош!
    SHMEL
    SHMEL ответил LOpp
    вчера в 11:14
    какой Калтан? кони уверены, что Головин их воспитанник и деньги зависли в кармане у Гинера.
    Только свиньи в этом уверены.
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 11:13
    Для развития школы,где воспитали такого мастера и могут еще не одного воспитать эти деньги просто необходимы.Если происходят какие-то темные дела , то не пора ли подключить компетентные органы?
    ДСА
    ДСА
    вчера в 11:00
    А разве исправить нельзя?
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    вчера в 10:59
    То есть какие-то жирные коты их просто присвоили?
    LOpp
    LOpp
    вчера в 10:53
    какой Калтан?
    кони уверены, что Головин их воспитанник и деньги зависли в кармане у Гинера.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 10:48
    Что значит "зависли"....??
    Их осваивают...))
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 10:46
    Суд.
    Nafnafik
    Nafnafik
    вчера в 10:39
    Кто финансами в РФС заведует?
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