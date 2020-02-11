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Байрамян: «Каждый футболист должен уметь играть на нескольких позициях»

вчера, 10:22
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян в интервью клубной пресс-службе прокомментировал выход «желто-синих» без номинального форварда на матч с «Партизаном». Поединок состоялся на Кубке Париматч Премьер в Катаре.

По сути это длилось минут 10-15, пока Элдор на поле не вышел. Но Зайнутдинов играл в сборной, по-моему, на этой позиции, поэтому, почему нет? Тем более что турнир тренировочный, и экспериментировать всегда нужно. Валерий Георгиевич и Мамаева в нападении пробовал в этой игре, меня на первом сборе в качестве центрального полузащитника, поэтому проблем нет. Каждый футболист должен уметь играть на нескольких позициях. По крайней мере, не теряться, знать, куда бежать, где открываться, что делать.

Отметим, что в интервью Байрамян также поделился мнением о Кубке Париматч Премьер.

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Кубок Париматч Премьер 2020  Россия: мнение  Байрамян Хорен  Стадион «Эспайр»
Источник: ФК "Ростов"
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Багор
Багор
вчера в 13:59
Правду говорит.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
вчера в 12:38
Хорик, жги
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