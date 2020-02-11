Байрамян: «Каждый футболист должен уметь играть на нескольких позициях»

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вчера, 10:22

Полузащитник «Ростова» в интервью клубной пресс-службе прокомментировал выход «желто-синих» без номинального форварда на матч с «Партизаном». Поединок состоялся на Кубке Париматч Премьер в Катаре.

По сути это длилось минут 10-15, пока Элдор на поле не вышел. Но Зайнутдинов играл в сборной, по-моему, на этой позиции, поэтому, почему нет? Тем более что турнир тренировочный, и экспериментировать всегда нужно. Валерий Георгиевич и Мамаева в нападении пробовал в этой игре, меня на первом сборе в качестве центрального полузащитника, поэтому проблем нет. Каждый футболист должен уметь играть на нескольких позициях. По крайней мере, не теряться, знать, куда бежать, где открываться, что делать.

Отметим, что в интервью Байрамян также поделился мнением о Кубке Париматч Премьер.