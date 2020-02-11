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Жуков рассказал о том, что Иванович мог оказаться в «Сатурне»

вчера, 11:30

Главный тренер «Сатурна» Сергей Жуков заявил, что защитник «Зенита» Бранислав Иванович мог оказаться в команде из Раменского в 2006 году.

Как попал в «Локомотив»? Палыч пять лет меня уговаривал, а Филатов обещал квартиру в Митине. Вот и отказал «Торпедо», «Ротору» и «Динамо». Сёмин сказал: «Состав наигран, но ты получишь шанс». Потом кто-то травмировался, я должен был выходить в основе, но перед этим сыграл за дубль с ЦСКА и получил красную карточку — дисквалификация распространилась и на высшую лигу. Так толком и не сыграл за «Локо».

Потом Тюмень, Томск, а в конце 2003-го Петраков позвал с собой тренером в «Торпедо-Металлург». Правда, устроился я не в ноябре, а в апреле и не тренером, а селекционером.

Интересно ли было? Да. Правда, работа продлилась всего месяц. Полетели с Александром Полукаровым смотреть игроков в Аргентину. Местный агент встретил нас, разместил и повез по колхозам. Подсовывал левых футболистов. Я ему: «Ты это кончай. Вези нас на „Бомбонеру“. Покажи нормальных игроков». — «Да у вас денег не хватит». Я позвонил Петракову: «Нам тут суют пассажиров. Они не подходят». — «Тогда никого не берите». Мы вернулись, и гендиректор Белоус меня уволил. Петраков за меня не вступился, зато в следующем году я устроился в «Сатурн».

Затем Полетел в Сербию смотреть левого защитника ОФК Душко Тошича. Смотрю: Душко-то неплох, но еще круче Бранислав Иванович. Подзываю президента ОФК Звездана Терзича: «Иди-ка сюда. А что у нас по Ивановичу?» — «Можем разговаривать». — «Я его беру». — «А Тошича?» — «Нет, Ивановича».

Договорились о покупке за 1,7 миллиона и зарплате — 30 тысяч в месяц. Пожали руки, я вернулся в Россию и узнал: в «Сатурне» новое руководство, а я уволен. Иванович оказался в «Локомотиве» (наверняка за большие деньги), а «Сатурн» купил Дюрицу, которого тоже нашел я.

Ранее Жуков рассказал о том, каким игроком был нынешний наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп

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Valeron112
Valeron112
вчера в 14:15
Странным бы окозалось решение серба)... ну во певых не знание географической расположенности Белграда и округа + минталитета народа ,) Питер через переводчика нужнее Москвы (без обид ))))
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 13:16
Прям селекционер от Бога, но прошло 14 лет, может и гонит
beefs
beefs
вчера в 12:43
Ну и что?
112910415
112910415
вчера в 12:34
воспоминания - приятнейшая штука
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 11:55
Не срослось и хорошо
severnyj84
severnyj84
вчера в 11:41
Ивановичу повезло, что он туда не попал.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:38
Что молотить из пустого в порожнее...
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