Байрамян поделился мнением о Кубке Париматч Премьер

Полузащитник «Ростова» поделился мнением о завершившемся Кубке Парматч Премьер, проходившем в Катаре.

Хороший турнир, играют ведущие российские клубы, крепкий «Партизан». Все достойные, сильные соперники, плюс мы друг друга все знаем, приятно играть. Это чуть больше, чем товарищеский матч. Все-таки турнир, а участвовать в любом турнире всегда приятнее, чем просто в товарищеской игре. Поэтому я вижу только плюсы.