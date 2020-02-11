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Байрамян поделился мнением о Кубке Париматч Премьер

вчера, 10:12

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился мнением о завершившемся Кубке Парматч Премьер, проходившем в Катаре.

Хороший турнир, играют ведущие российские клубы, крепкий «Партизан». Все достойные, сильные соперники, плюс мы друг друга все знаем, приятно играть. Это чуть больше, чем товарищеский матч. Все-таки турнир, а участвовать в любом турнире всегда приятнее, чем просто в товарищеской игре. Поэтому я вижу только плюсы.

Напомним, что в Кубке Париматч Премьер участвовали «Ростов», «Спартак», «Локомотив» и «Партизан». Победителем турнира стал «Спартак».

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Кубок Париматч Премьер 2020  Россия: мнение  Ростов  Байрамян Хорен
Источник: ФК "Ростов"
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Mekrash
Mekrash
вчера в 17:48
Кубок ни о чем.
Fendan
Fendan
вчера в 10:47
Турнир для того, чтобы спартак не забыли.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:44
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 10:22
    Когда дворовые команды играют на ящик пива смотрится не в пример лучше чем этот убогий турнир!!)))))
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