Ротенберг: «„Сочи“ – последний вариант перезагрузить карьеру для Кокорина»

Возможный переход форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» является для него последним вариантом перезапуска карьеры. Такое мнение высказал владелец сочинского клуба Борис Ротенберг.
У меня был с ним разговор дня два назад, больше его я не форсирую. Мне кажется, он понимает, что «Сочи» – это последний вариант перезагрузить карьеру. Не понимаю, почему у Александра какие-то смятения – это же очень правильный шаг.
Отметим, что ранее стало известно об интересе к Кокорину со стороны тульского «Арсенала».
Руководство зенита нагло молчит, а этот откровенничает..
Соболезную болелам Зенита и всем любителям футбола а нашей стране. Это п..........ц, товарищи..
Руководство зенита нагло молчит, а этот откровенничает..
Соболезную болелам Зенита и всем любителям футбола а нашей стране. Это п..........ц, товарищи..
Судьба нападающего пока не определена
Главная интрига зимнего перерыва чемпионата России — куда же все-таки отправится Александра Кокорин: в «Сочи», «Зенит-2» или даже «Оренбург», выразивший свою заинтересованность в футболисте. А пока петербургский клуб отправился на второй сбор, не взяв Кокорина с собой. Ситуация взбесила болельщиков «Зенита», которые взорвали социальные сети клуба.
В основном, болельщики обходятся словом «позор» под постом с составом футболистов на второй сбор, где нет Кокорина. Но есть те, кто глубже анализирует ситуацию.
«Где официальное заявление по Кокорину?! По какой причине игрок отстранен от основы? Футбол для болельщиков или нас*******?!»
«Сами себя в грязь макнули...»
«Позор, зенитовское руководство об*********, на всю страну!!!»
«Большинство не откажется, но иллюзий мы теперь питать не будем. Руководство клуба четко показало, что оно может быть в разы хуже любых внешних врагов».
«Руководство трусливо молчит и боится озвучивать официальную позиция по Кокорину! Медведев — лицемерный лгун, не отвечающий за свои слова, о Семака просто вытерли ноги. Кто принимал решение и чем руководствовался? Где официальное заявление?»
«Давно не питаю иллюзий в человеческих качествах игроков, но Семак считает, что футболист Кокорин команде нужен, я доверяю главному тренеру, тогда зачем его гнобить в Зените-2?»
«Лично отказываюсь от посещения матчей команды до того, как не вернут Кокорина и не извинятся перед ним и болельщиками».
«МиллерЗдесьГлавный. Спасибо, что дал нам понять, в какое 62о мы все попали».
«Мне стыдно, что я болею за эту помойку».
«Надеюсь, на ближайшем домашнем матче руководство клуба осознает, какую ошибку оно совершило».
«Это просто позор и наплевательство на болельщиков. Лично я больше ни ногой на стадион, смотрите свой «олигархоболл» сами».
«Смысл было подписывать человека, чтобы потом его же и кинуть? вернитеКокорина».
История «Зенита» и Кокорина до сих пор держит в напряжении болельщиков.
Судьба нападающего пока не определена
Главная интрига зимнего перерыва чемпионата России — куда же все-таки отправится Александра Кокорин: в «Сочи», «Зенит-2» или даже «Оренбург», выразивший свою заинтересованность в футболисте. А пока петербургский клуб отправился на второй сбор, не взяв Кокорина с собой. Ситуация взбесила болельщиков «Зенита», которые взорвали социальные сети клуба.
В основном, болельщики обходятся словом «позор» под постом с составом футболистов на второй сбор, где нет Кокорина. Но есть те, кто глубже анализирует ситуацию.
«Где официальное заявление по Кокорину?! По какой причине игрок отстранен от основы? Футбол для болельщиков или нас*******?!»
«Сами себя в грязь макнули...»
«Позор, зенитовское руководство об*********, на всю страну!!!»
«Большинство не откажется, но иллюзий мы теперь питать не будем. Руководство клуба четко показало, что оно может быть в разы хуже любых внешних врагов».
«Руководство трусливо молчит и боится озвучивать официальную позиция по Кокорину! Медведев — лицемерный лгун, не отвечающий за свои слова, о Семака просто вытерли ноги. Кто принимал решение и чем руководствовался? Где официальное заявление?»
«Давно не питаю иллюзий в человеческих качествах игроков, но Семак считает, что футболист Кокорин команде нужен, я доверяю главному тренеру, тогда зачем его гнобить в Зените-2?»
«Лично отказываюсь от посещения матчей команды до того, как не вернут Кокорина и не извинятся перед ним и болельщиками».
«МиллерЗдесьГлавный. Спасибо, что дал нам понять, в какое 62о мы все попали».
«Мне стыдно, что я болею за эту помойку».
«Надеюсь, на ближайшем домашнем матче руководство клуба осознает, какую ошибку оно совершило».
«Это просто позор и наплевательство на болельщиков. Лично я больше ни ногой на стадион, смотрите свой «олигархоболл» сами».
«Смысл было подписывать человека, чтобы потом его же и кинуть? вернитеКокорина».
История «Зенита» и Кокорина до сих пор держит в напряжении болельщиков.