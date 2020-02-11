Ротенберг: «„Сочи“ – последний вариант перезагрузить карьеру для Кокорина»

Возможный переход форварда «Зенита» в «Сочи» является для него последним вариантом перезапуска карьеры. Такое мнение высказал владелец сочинского клуба Борис Ротенберг.

У меня был с ним разговор дня два назад, больше его я не форсирую. Мне кажется, он понимает, что «Сочи» – это последний вариант перезагрузить карьеру. Не понимаю, почему у Александра какие-то смятения – это же очень правильный шаг.