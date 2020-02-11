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Ротенберг: «„Сочи“ – последний вариант перезагрузить карьеру для Кокорина»

вчера, 11:56

Возможный переход форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» является для него последним вариантом перезапуска карьеры. Такое мнение высказал владелец сочинского клуба Борис Ротенберг.

У меня был с ним разговор дня два назад, больше его я не форсирую. Мне кажется, он понимает, что «Сочи» – это последний вариант перезагрузить карьеру. Не понимаю, почему у Александра какие-то смятения – это же очень правильный шаг.

Отметим, что ранее стало известно об интересе к Кокорину со стороны тульского «Арсенала».

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legendsofsails
legendsofsails ответил спартак 1987
вчера в 23:28
просто Миллеру нужно было не включать миллиардера, а по-отцовски поговорить с Кокориным в его кабинете, объяснить Саше, что из-за его косяка со стулом сверху пришла команда золотые медали Кокорину не давать. в аренде за сочи побегать, получить игровую практику, подписать летом новый контракт с зенитом и готовиться к борьбе за плей-офф лиги чемпионов...вместо этого каждый встал в позу, бомжи могли за двадцатку продать Азмуна и не париться о замене, а Кокорин похоже пролетает мимо евро 2020
ты свои спартаковские интриги на Зенит не примеряй - тут все тяжелее...
legendsofsails
legendsofsails ответил andrefino13
вчера в 23:27
Помню слова Кокорина, о готовности играть за Зенит за любые копейки, вот и пожинает плоды, он проявил патриотизм, а Миллеры да Ротенберги за слова потянули.... Язык мой - враг мой...
Да тут ни Миллер, ни Ротенберг не при делах... это известно даже пингвинам ...
Сп62
Сп62
вчера в 21:38
Для Ротенберга футбол тот же бизнес, а в бизнесе главное прибыль. Кокорин возможность получить эту прибыль. Звонок Миллеру и судьба Саши решена.
alfranza
alfranza
вчера в 21:35
Как можно перегрузить то, чего нет? Кокорин был футболистов, сейчас он шлак и надоело про шлак читать.
Правдолю
Правдолю
вчера в 21:17
Миллер уничтожает не только футболистов но и тех кто по его мнению перешёл ему дорогу.Кокорину явно не повезло потому что Ротенберг очень влиятельный а Миллер обещал отдать Кокорина в аренду,Кокорин встал в позу не зная что для них он просто игрушка
Nikola45
Nikola45 ответил ЮЗИК
вчера в 20:35
Сочи не его уровень, ему Реал с Барселоной подавай
Сочи уровень Нынешней Тарасовки ))
Nikola45
Nikola45
вчера в 20:35
Тут кто то писал о честных деньгах Ротенберга! Как парень решает свои вопросы можно посудить как он решал вопрос с повышением цены на Гелий! )) Закрыл завод якобы на ремонт! Завод основной поставщик Гелия! Цена взлетела в 3 раза! Открыл завод но цена не упала! )) Так и с Шуриком решает вопрос!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:34
Сочи не его уровень, ему Реал с Барселоной подавай
andrefino13
andrefino13
вчера в 19:27
Помню слова Кокорина, о готовности играть за Зенит за любые копейки, вот и пожинает плоды, он проявил патриотизм, а Миллеры да Ротенберги за слова потянули.... Язык мой - враг мой...
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
вчера в 19:05
Четко дал понять - "это последний вариант".
Руководство зенита нагло молчит, а этот откровенничает..
Соболезную болелам Зенита и всем любителям футбола а нашей стране. Это п..........ц, товарищи..
спартак 1987
спартак 1987
вчера в 18:42
просто Миллеру нужно было не включать миллиардера, а по-отцовски поговорить с Кокориным в его кабинете, объяснить Саше, что из-за его косяка со стулом сверху пришла команда золотые медали Кокорину не давать. в аренде за сочи побегать, получить игровую практику, подписать летом новый контракт с зенитом и готовиться к борьбе за плей-офф лиги чемпионов...вместо этого каждый встал в позу, бомжи могли за двадцатку продать Азмуна и не париться о замене, а Кокорин похоже пролетает мимо евро 2020
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:38
Фанаты «Зенита» негодуют из-за ситуации с Кокориным
Судьба нападающего пока не определена

Главная интрига зимнего перерыва чемпионата России — куда же все-таки отправится Александра Кокорин: в «Сочи», «Зенит-2» или даже «Оренбург», выразивший свою заинтересованность в футболисте. А пока петербургский клуб отправился на второй сбор, не взяв Кокорина с собой. Ситуация взбесила болельщиков «Зенита», которые взорвали социальные сети клуба.

В основном, болельщики обходятся словом «позор» под постом с составом футболистов на второй сбор, где нет Кокорина. Но есть те, кто глубже анализирует ситуацию.

«Где официальное заявление по Кокорину?! По какой причине игрок отстранен от основы? Футбол для болельщиков или нас*******?!»

«Сами себя в грязь макнули...»

«Позор, зенитовское руководство об*********, на всю страну!!!»

«Большинство не откажется, но иллюзий мы теперь питать не будем. Руководство клуба четко показало, что оно может быть в разы хуже любых внешних врагов».

«Руководство трусливо молчит и боится озвучивать официальную позиция по Кокорину! Медведев — лицемерный лгун, не отвечающий за свои слова, о Семака просто вытерли ноги. Кто принимал решение и чем руководствовался? Где официальное заявление?»

«Давно не питаю иллюзий в человеческих качествах игроков, но Семак считает, что футболист Кокорин команде нужен, я доверяю главному тренеру, тогда зачем его гнобить в Зените-2?»

«Лично отказываюсь от посещения матчей команды до того, как не вернут Кокорина и не извинятся перед ним и болельщиками».

«МиллерЗдесьГлавный. Спасибо, что дал нам понять, в какое 62о мы все попали».

«Мне стыдно, что я болею за эту помойку».

«Надеюсь, на ближайшем домашнем матче руководство клуба осознает, какую ошибку оно совершило».

«Это просто позор и наплевательство на болельщиков. Лично я больше ни ногой на стадион, смотрите свой «олигархоболл» сами».

«Смысл было подписывать человека, чтобы потом его же и кинуть? вернитеКокорина».

История «Зенита» и Кокорина до сих пор держит в напряжении болельщиков.
Prazdnik
Prazdnik
вчера в 18:27
Кукольный театр: Заслуженный актёр ВРотенберг пригразил пальцем одной из своих папье-маше.
Чист
Чист
вчера в 18:21
Иньересные у нас болелы сперва чиновник пи аомощи 1 Канала свялал парьня в 62е злоботрибив власть а сейчас сеогоие 56ы ведутся на этом чиновники ломают паоьнб карьеру аболелй рады -вы ене футбол саотрите а Бом-2 это вам ближе-
Nikola45
Nikola45 ответил Duke_dp
вчера в 18:21
Вот запарили уже эти баблодержатели!!! Со своими заговорами и договоренностями. Судей прессуют. Игроков. Пора уже Путину на прямую линию жаловаться Кокоре, да и простому люду, которому всё это гогно надоело терпеть!
Вы в своем уме? Это все равно что на ВВ писать пасквиль Самому ВВ!
Против_всех
Против_всех
вчера в 18:20
Оставьте Кокорина в покое! Пусть пьёт в зените!!
Nikola45
Nikola45 ответил Чист
вчера в 18:17
Счего ты идиот взял что его деньги грязные
А с чего вы взяли что они чистые? Ради господина Р отобрали много у кого работу!
Nikola45
Nikola45 ответил Санчо Панса
вчера в 18:16
Еще есть тульский Арсенал и Зенит - 2) Из всех вариантов, конечно же, аренда в Тулу самый лучший!
Какая Тула? Тут два варианта! Или Сочи или скоропостижная пенсия, по состоянию здоровья!
Чист
Чист ответил Vector-B B
вчера в 18:15
Человек не понимает что не все решают его грязные деньги!
Счего ты идиот взял что его деньги грязные
kts
kts
вчера в 18:14
Задолбали с этим олигрфреном. Тьфу на него тоже мне звезда
Nikola45
Nikola45
вчера в 18:11
Вот попадалово так попадалово! Раз Ротенберг сказал это даже не Миллер! Тут нитка высоко тянется! Читайте мой прошлый комментарий! Сразу сказал что все это не с проста! Не думал я что Он болеет за футбол, только в хоккей играл! Но видно престиж друга для него не пустой звук!
Союзник противников
Союзник противников ответил Jeck Denielse
вчера в 17:58
Вообще то Мамаев на момент перехода в "Ростов" был безработный..... У Кокорина же как я понимаю,действующий контракт....но его принудительно перемещают ...вопреки желаниям тренера,болельщиков и самого игрока.... ....или нет..???
Нет.Ты всё понимаешь,как поклонник Миллера.
Ми Ша
Ми Ша
вчера в 17:57
В ссылку в Сочи)).
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил bacek15
вчера в 17:54
Я больше склоняюсь к версии, что его не хотят отпускать из зенитовской системы. Всем понятно , что футболист он хороший, и за просто так терять его не хотят. Но играть за главную команду - скандальный имидж не позволяет.
Вот уж кому, кому а Зениту на имидж давно плевать, что из года в год подтверждают трансфертные скандалы. Если бы не хотели отпускать из клуба, то нашли бы вариант с арендой в Европе, а потом по тихому заключили новый контракт. И шумиха бы устаканилась и форму к новому сезону бы держал (а летний перерыв, как помним короткий). Опять же, подельник спокойно подписал контракт с Ростовым и ни его, ни Ростов не гнобят. А все высказывания Кокорина о его вине и раскаянии вот наоборот убеждают, что внутри себя он вину не признал и ничего не понял. За это ему такую "веселую" жизнь и устроили. Вспоминая как долго тянули со следствием, напрашивается один вывод: товарис, ударенный стулом не просто чиновник, а очень даже своя персона в кремле. За своих, сам понимаешь мстят жестоко и до последнего, особенно если индивид упорно не хочет понимать, за шо? А из клуба его не хочет отпускать только Богданыч, причем не факт, что игрок ему нужен в основе сейчас. Вот с лавки или в случае травм, да. А вот с учетом лимита следующего сезона, очень даже в основу может пройти по паспорту.
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:47
Мыльная опера продолжается, а Кокоша сопротивляется империи зла.)))
ekliziast
ekliziast
вчера в 17:41
Ну не хочет парень в Сочи. Проблема решается просто , пригласить Шурика в кабак, напоить, и дать в руки табуретку.Всё остальное он сделает сам и будет играть где скажет кум.
Pashok00786
Pashok00786 ответил RussianMango
вчера в 17:38
Кокорин не хочет участвовать в ваших махинациях...поэтому и в смятении. Если Коко прогнется и уступит, то это будет фиаско...его фиаско и всего российского футбола.
Причем тут урка и российский футбол ..он в нем вообще никто ..футбол загибается из-за рфс и рпл...но точно не из-за кококо...я уже давно говорю посадите его обратно в тюрьму и всех все устроит....
leopit
leopit
вчера в 17:35
Снова в тюрьму на родную шконку...
Sana Sotyy
Sana Sotyy
вчера в 17:34
Если Кокорин заплатит Тула поможет как Дзюбе.
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Leningrad 84
вчера в 17:33
Похоже, что Борис все же не прав. Вариант с Сочи для Александра далеко не последний...
Конечно не последний,их не мало этих вариантов.Просто его командир умнее чем тебе кажется.
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