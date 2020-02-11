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Жуков: «Каким был игроком Клопп? Универсал, быстро бегал»

вчера, 11:04

Главный тренер «Сатурна» Сергей Жуков рассказал о том, каким игроком был нынешний наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп. Ранее оба выступали вместе за «Майнц» с 1993 по 1995 год.

Каким был игроком Клопп? Универсал, быстро бегал. Я говорил ему: «Куда ты с мячом несешься? Отдай мне и беги вперед. Я тебя найду». Он играл то нападающего, то правого или центрального защитника и всегда показывал себя мотиватором. Хотя капитаном был другой игрок, Юрген перед каждой игрой заводил команду. Больше всего ему нравился тренер Вольфганг Франк, пришедший в «Майнц» в 1995-м, — пока все пиво пили, эти двое рисовали схемы на салфетках.

В 2015-м мы встретились с Юргеном в казанском отеле накануне матча «Рубин» — «Ливерпуль». Я предложил: «Поехали — город покажу». — «Серег, с удовольствием выпью с тобой пива, уделю полтора часа, расскажу, что хочешь, но от команды не уеду — я должен быть с ними».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 15:49
Жуков у Иванова в Торпедо тоже быстро бегал, пока не надоело..Был талант, Палыч просто так шанса не стал бы давать, да видно Серёге пить пиво нравилось больше беготни за мячом.
112910415
112910415
вчера в 12:30
много чего вспомнить может Сергей Жуков !
Юрниекс
Юрниекс
вчера в 11:46
Клопы обычно медленно ползают..
LOpp
LOpp
вчера в 11:26
Прикольный тест!
Россию и Англию без ошибок.
с Испанией помучился.
Италия со второго раза.
Германия с первого раза.

в Голландии почти у всех клубов название на эмблеме указано большими буквами.
dzvinka
dzvinka
вчера в 11:16
ох, было время
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