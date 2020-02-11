Жуков: «Каким был игроком Клопп? Универсал, быстро бегал»

Главный тренер «Сатурна» рассказал о том, каким игроком был нынешний наставник «Ливерпуля» . Ранее оба выступали вместе за «Майнц» с 1993 по 1995 год.

Каким был игроком Клопп? Универсал, быстро бегал. Я говорил ему: «Куда ты с мячом несешься? Отдай мне и беги вперед. Я тебя найду». Он играл то нападающего, то правого или центрального защитника и всегда показывал себя мотиватором. Хотя капитаном был другой игрок, Юрген перед каждой игрой заводил команду. Больше всего ему нравился тренер Вольфганг Франк, пришедший в «Майнц» в 1995-м, — пока все пиво пили, эти двое рисовали схемы на салфетках.

В 2015-м мы встретились с Юргеном в казанском отеле накануне матча «Рубин» — «Ливерпуль». Я предложил: «Поехали — город покажу». — «Серег, с удовольствием выпью с тобой пива, уделю полтора часа, расскажу, что хочешь, но от команды не уеду — я должен быть с ними».