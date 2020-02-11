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Мещеряков: «Тема контракта Сёмина не поднималась»

вчера, 12:09

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг слухи, согласно которым совет директоров московского клуба принял решение не предлагать новый контракт главному тренеру Юрию Сёмину.

Кто что сказал про контракт Сёмина — не знаю. Может, это был совет директоров какой-то другой организации, но на совете директоров «Локомотива» этот вопрос не поднимался. Совет директоров не собирался. Ближайший будет тогда, когда появятся текущие вопросы, но тема контракта Сёмина на нем подниматься не будет. Кому могут быть выгодны такие слухи? У нас много талантливых людей.

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ermak6848
ermak6848
вчера в 22:44
ещё пару сезонов Юрий Палыч сможет по
рулить и даже быть в Евро турах.
nubom
nubom ответил SHMEL
вчера в 18:35
Пожалели бы дедушку, отпустили пчёл разводить или рыбачить с Романцевым.
... или просто - дали бы старику спокойно "сгореть" на работе!
minai
minai
вчера в 18:24
Просто Палыч слишком старый, плюс никак не может отойти от нокаута в Туле. Пора на рыбалку к Олегиванычу.
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:03
Давно эти грязные, алчные людишки хотели избавиться от принципиального и своенравного старика. Похоже время пришло.
Dima salev
Dima salev
вчера в 17:55
Локомотиву срочно надо продлить контракт с Сёмином А-то слухи губит команду
berda2003
berda2003
вчера в 17:21
в его годы, только за то, что может работать, уже должен платить работодателю...)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:56
Пускай работает...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:55
Я не я, и лошадь не моя...
drug01
drug01
вчера в 15:48
Зачем менять когда доверие есть!!!!
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:45
Зрч
Mangur
Mangur
вчера в 15:12
Без комментарии
Valeron112
Valeron112
вчера в 14:36
А Сёмина оставте))
Valeron112
Valeron112
вчера в 14:35
Милан - Юве -: Старая сеньёра злее милаской молодёжи с неизвестным трениришкой в районе Милоуки - или как там штат США).
bacek15
bacek15
вчера в 13:45
Что-то часто стали муссировать тему тренера в Локо. Ищут через СМИ варианты ))
particular
particular
вчера в 13:06
Эта тема, всё равно, неизбежно будет подниматься, как бы её не старались обойти...
Mekrash
Mekrash
вчера в 13:03
Дыма без огня не бывает.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:58
О как.....даже не поднимают....
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:47
Опять туман...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:41
Лучше Палыча не найти!!!
SHMEL
SHMEL
вчера в 12:35
Пожалели бы дедушку, отпустили пчёл разводить или рыбачить с Романцевым.
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