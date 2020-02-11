Мещеряков: «Тема контракта Сёмина не поднималась»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг слухи, согласно которым совет директоров московского клуба принял решение не предлагать новый контракт главному тренеру .

Кто что сказал про контракт Сёмина — не знаю. Может, это был совет директоров какой-то другой организации, но на совете директоров «Локомотива» этот вопрос не поднимался. Совет директоров не собирался. Ближайший будет тогда, когда появятся текущие вопросы, но тема контракта Сёмина на нем подниматься не будет. Кому могут быть выгодны такие слухи? У нас много талантливых людей.