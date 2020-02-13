Бывший скаут «Малаги»: «Нам не хватило 2 млн, чтобы подписать Роналду»

Экс-глава скаутской службы «Малаги» Карлос Ринкон рассказал о несостоявшемся трансфере Криштиану Роналду в 2002 году. Легендарный португалец в то время играл за лиссабонский «Спортинг», и Ринкон следил за его выступлением на юношеском чемпионате Европы-2002, который проходил в Дании.
В молодости Криштиану был тем же, кем является сейчас – игроком с небывалой физической мощью и впечатляющим ударом.
Мне поручили посетить пару больших турниров в Европе, Америке или Южной Африке, и я должен был достать номера трёх лучших игроков этих турниров.
Как только чемпионат закончился, у меня на руках уже были телефонные номера трёх лучших игроков. На следующей неделе мы установили контакт с игроками, их семьями, чтобы организовать встречу с их агентами и узнать, можем ли мы сделать предложение.
Та же ситуация была и с Роналду. Он ещё не дебютировал за основу «Спортинга», и мы сделали предложение через Жорже Мендеша.
Нам была выделена определённая сумма, мы не могли сильно превышать траты на инвестирование в команду. Мы предложили 1,5 млн евро, когда игрок стоил около € 3,5 млн. Мы не могли двигаться дальше, поскольку не имели возможности заплатить требуемую сумму.
Недавно появился слух о том, что форвард «Ювентуса» сожалеет о своём уходе из «Реала».