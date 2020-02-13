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Бывший скаут «Малаги»: «Нам не хватило 2 млн, чтобы подписать Роналду»

сегодня, 04:33

Экс-глава скаутской службы «Малаги» Карлос Ринкон рассказал о несостоявшемся трансфере Криштиану Роналду в 2002 году. Легендарный португалец в то время играл за лиссабонский «Спортинг», и Ринкон следил за его выступлением на юношеском чемпионате Европы-2002, который проходил в Дании.

В молодости Криштиану был тем же, кем является сейчас – игроком с небывалой физической мощью и впечатляющим ударом.

Мне поручили посетить пару больших турниров в Европе, Америке или Южной Африке, и я должен был достать номера трёх лучших игроков этих турниров. 

Как только чемпионат закончился, у меня на руках уже были телефонные номера трёх лучших игроков. На следующей неделе мы установили контакт с игроками, их семьями, чтобы организовать встречу с их агентами и узнать, можем ли мы сделать предложение.

Та же ситуация была и с Роналду. Он ещё не дебютировал за основу «Спортинга», и мы сделали предложение через Жорже Мендеша.

Нам была выделена определённая сумма, мы не могли сильно превышать траты на инвестирование в команду. Мы предложили 1,5 млн евро, когда игрок стоил около € 3,5 млн. Мы не могли двигаться дальше, поскольку не имели возможности заплатить требуемую сумму.

Недавно появился слух о том, что форвард «Ювентуса» сожалеет о своём уходе из «Реала».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:15
Если бы, да кабы... Сказочник!
FESCO
FESCO
сегодня в 09:48
К чему это сказано?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 09:07
Надо думать там далеко не одна такая Малага в прикупе была, а забрал его естественно тот у кого были возможности.
goalaktika
goalaktika
сегодня в 08:14
Не повезло Малаге. Позже, могли бы продать его десять раз дороже
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 05:04
Делов-то 2 лимона ))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 04:47
Давно проехали.
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