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Сарри отреагировал на слухи о возможном переходе Месси в «Ювентус»

вчера, 23:21

Рулевой «Ювентуса» Маурицио Сарри отреагировал на слухи о том, что туринский клуб может подписать лидера «Барселоны» Лионеля Месси

Я не могу это комментировать, ведь у него действующий контракт с «Барселоной». Любой мой ответ будет неправильным, ведь будь я одним из руководителей «Барселоны», то сказал бы: «Какого черта хочет этот Сарри?» Поэтому лучше я промолчу.

Недавно бывший директор «Барселоны» Арьедо Брайда заявил, что Месси смог бы играть за одну команду с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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gentlewolf
gentlewolf ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 02:05
Не потянет юве зарплату месси и роналду,надо же еше в судейскую занести
А зачем тогда нужна будет судейская?
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 00:50
Не потянет юве зарплату месси и роналду,надо же еше в судейскую занести
drug01
drug01
сегодня в 00:31
Это все только слухи!!!!!
goalaktika
goalaktika
сегодня в 00:17
Маловероятно конечно, но было бы интересно увидеть их в одном клубе.
И кто-то из них сказал бы первым : - Не тяни одеяло на себя пчёла)))
unoejk
unoejk ответил VeniaminS
вчера в 23:40
Кажется везде привязался
Добрый день. Теперь в течении трёх дней.
Сантус
Сантус
вчера в 23:32
Вот так из сквозняка лепят новости,затем просят их прокомментировать...и это снова новость....СМИ.)
Gensmo
Gensmo
вчера в 23:26
Правильно сказал.
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