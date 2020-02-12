Сарри отреагировал на слухи о возможном переходе Месси в «Ювентус»

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вчера, 23:21

Рулевой «Ювентуса» отреагировал на слухи о том, что туринский клуб может подписать лидера «Барселоны» .

Я не могу это комментировать, ведь у него действующий контракт с «Барселоной». Любой мой ответ будет неправильным, ведь будь я одним из руководителей «Барселоны», то сказал бы: «Какого черта хочет этот Сарри?» Поэтому лучше я промолчу.

Недавно бывший директор «Барселоны» Арьедо Брайда заявил, что Месси смог бы играть за одну команду с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.