Кавани: «Двухсотый гол за ПСЖ? Момент особенный, но он не принёс трофей»

Форвард ПСЖ поделился эмоциями после достижения отметки в 200 голов за парижский клуб после победы над «Бордо» в Лиге 1.

Этот момент особенный. Хороший повод вспомнить прошлое. Дни тренировок и разочарований. Это достижение потрясающе и прекрасно.