ГлавнаяНовости

Кавани: «Двухсотый гол за ПСЖ? Момент особенный, но он не принёс трофей»

сегодня, 08:05
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 3Логотип футбольный клуб БордоБордоМатч завершен

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани поделился эмоциями после достижения отметки в 200 голов за парижский клуб после победы над «Бордо» в Лиге 1.

Этот момент особенный. Хороший повод вспомнить прошлое. Дни тренировок и разочарований. Это достижение потрясающе и прекрасно.

Лучший ли это момент за время карьеры в ПСЖ? Нет, не лучший. Было еще много чего помимо этого события. Это просто гол, он же не принес нам трофей. Но момент особенный. Я уже говорил, что буду стараться изо всех сил до последнего дня в ПСЖ.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тухель: «Матч с „Бордо“ был немного странным»
Сегодня, 09:19 Комментарии0
Анри: «„Ливерпуль“ очень быстро двигается»
Сегодня, 08:51 Комментарии0
Сульшер: «Бруну Фернандеш - смесь Скоулза и Верона»
Сегодня, 08:42 Комментарии1
Фонсека: «„Роме“ не хватало Мхитаряна»
Сегодня, 08:39 Комментарии1
Бензема: «„Реал“ будет отталкиваться от себя в матче с „Ман Сити“»
Сегодня, 08:32 Комментарии2
Симеоне: «Коке – капитан и талисман „Атлетико“, понимает что нужно команде»
Сегодня, 08:19 Комментарии0
Обсудить
Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 08:55
Рядовое событие.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100