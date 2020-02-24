Кавани: «Двухсотый гол за ПСЖ? Момент особенный, но он не принёс трофей»

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани поделился эмоциями после достижения отметки в 200 голов за парижский клуб после победы над «Бордо» в Лиге 1.
Этот момент особенный. Хороший повод вспомнить прошлое. Дни тренировок и разочарований. Это достижение потрясающе и прекрасно.
Лучший ли это момент за время карьеры в ПСЖ? Нет, не лучший. Было еще много чего помимо этого события. Это просто гол, он же не принес нам трофей. Но момент особенный. Я уже говорил, что буду стараться изо всех сил до последнего дня в ПСЖ.