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Жоау Мариу: «В „Интере“ мне не позволяли тренироваться и играть»

сегодня, 08:02

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу, выступающий за «Локомотив» на правах аренды, рассказал о своем периоде в миланском клубе:

У меня там был отличный контракт. Однако я оказался в негативной ситуации. Тренировался вместе с Икарди отдельно от команды.

Не понимаю позиции «Интера». Мне не позволяли тренироваться и играть в товарищеских матчах. Ко мне презрительно относились, как к мальчишке. А ведь клуб заплатил за меня 40 млн евро.

«Интер» оказался нестабильным клубом по сравнению со «Спортингом». В итальянском клубе было много путаницы, менялись тренеры. Жаль, что в «Интере» за пределами поля случилось гораздо больше, чем на нем.

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Все комментарии
Дон Диего
Дон Диего
сегодня в 09:19
Разнылся. Пора в ювентус продавать.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:54
Правильно что ушёл в клуб попроще.
Izmar
Izmar
сегодня в 08:40
Потому и в Локомотиве.
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