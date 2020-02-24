Жоау Мариу: «В „Интере“ мне не позволяли тренироваться и играть»

Полузащитник «Интера» , выступающий за «Локомотив» на правах аренды, рассказал о своем периоде в миланском клубе:

У меня там был отличный контракт. Однако я оказался в негативной ситуации. Тренировался вместе с Икарди отдельно от команды.

Не понимаю позиции «Интера». Мне не позволяли тренироваться и играть в товарищеских матчах. Ко мне презрительно относились, как к мальчишке. А ведь клуб заплатил за меня 40 млн евро.

«Интер» оказался нестабильным клубом по сравнению со «Спортингом». В итальянском клубе было много путаницы, менялись тренеры. Жаль, что в «Интере» за пределами поля случилось гораздо больше, чем на нем.