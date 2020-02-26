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Сане ради Евро хотел перейти в «Баварию» уже зимой

сегодня, 22:33

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане надеется получить вызов в сборную Германии на товарищеские встречи: 26 марта с Испанией и 31 марта с Италией.

24-летний игрок продолжает восстанавливаться после травмы крестообразных связок. Хавбек рассчитывает, что в ближайших играх за национальную команду сможет проявить себя и сделать заявку на попадание в состав сборной на Евро-2020.

Ради этого Сане был готов перейти в «Баварию» уже в зимнее трансферное окно. Немецкий футболист опасается, что даже после возвращения в строй не будет получать игровой практики.

СМИ сообщают, что «Ман Сити» готов продать Сане, чтобы получить дополнительный заработок после исключения из еврокубков на два сезона.

 

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ColdSun1995
ColdSun1995
сегодня в 22:47
не представляю я чёт Сане в Баварии, при Комане с Гнабри
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