Хавбек «РБ Лейпциг» - на радаре «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», об этом сообщает SportBild.
Английский клуб готов предложить за шведского футболиста 17 млн фунтов.
Ранее на игрока также претендовала «Рома».
Полузащитник «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», об этом сообщает SportBild.
Английский клуб готов предложить за шведского футболиста 17 млн фунтов.
Ранее на игрока также претендовала «Рома».
МЮ нужны топовые игроки , а не звезды .
МЮ нужны топовые игроки , а не звезды .