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Хавбек «РБ Лейпциг» - на радаре «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 16:27

Полузащитник «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», об этом сообщает SportBild.

Английский клуб готов предложить за шведского футболиста 17 млн фунтов. 

Ранее на игрока также претендовала «Рома»

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:32
Лейпциг готовы раскупить полностью.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus ответил Я И Блан
сегодня в 17:19
МЮ нужны звёзды, а не очередной условный Фред.
Фред сейчас один из лучших полузащитников АПЛ , для справки .
МЮ нужны топовые игроки , а не звезды .
Знаю где трофей
Знаю где трофей
сегодня в 17:06
Началось.
STVA 1
STVA 1 ответил Я И Блан
сегодня в 16:49
Нужен ли звездам МЮ)))
Я И Блан
Я И Блан
сегодня в 16:45
МЮ нужны звёзды, а не очередной условный Фред.
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