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Талалаев: «„Барселоне“ не хватило Гризманна в его нормальном состоянии»

03 марта 2020, 08:31
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Бывший тренер «Тамбова» Андрей Талалаев прокомментировал победу «Реала» над «Барселоной» в матче 26-го тура чемпионата Испании. 

В первом тайме «Барселона» была ближе к достижению результата. Но Зидан сумел перестроить игру «Реала» и добился положительного результата. Сейчас Гризманн не в лучшей форме. В «Атлетико» он был лидером, а в «Барселоне» остается в тени.  Каталонцам не хватило Гризманна в его нормальном состоянии. 

Против «Барселоны» есть два пути — плотность, как говорят «автобус» или агрессивный прессинг. Другого выхода нет. Но давайте отметим индивидуальные качества игроков «Реала»

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Все комментарии
Брулин
Брулин
03 марта в 20:22
Гризманн может удивить весь мир
высказываниями, но никак не соперника
RUPRICHT
RUPRICHT
03 марта в 12:16
ЭТО КАК ВСЕГДА!!!ПЛОХОМУ ТАНЦОРУ ЧТО ТО МЕШАЕТ!!! ТАК И С ГРИЗМАНОМ!!???
cevin cigan
cevin cigan ответил Kirgudu
03 марта в 11:30
Гризманн в Барселоне всегда не в форме)
Как у нас Азар.........
Kirgudu
Kirgudu
03 марта в 09:27
Гризманн в Барселоне всегда не в форме)
cska minus
cska minus ответил ДАША Д
03 марта в 09:15
Гризманн уже год бегает не туда.
ДАША Д
ДАША Д
03 марта в 09:04
Как-то и Месси не в порядке.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
03 марта в 09:03
Пока в "Барселоне" рулит Месси, Гризманн или кто-то другой нормально играть не будут.
cevin cigan
cevin cigan
03 марта в 08:52
Наверное самый адекватные парень во всей футбольной братии! Всегда всё по теме,разложит всё по полкам. Респект Андрей.
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