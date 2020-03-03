Талалаев: «„Барселоне“ не хватило Гризманна в его нормальном состоянии»

Бывший тренер «Тамбова» прокомментировал победу «Реала» над «Барселоной» в матче 26-го тура чемпионата Испании.

В первом тайме «Барселона» была ближе к достижению результата. Но Зидан сумел перестроить игру «Реала» и добился положительного результата. Сейчас Гризманн не в лучшей форме. В «Атлетико» он был лидером, а в «Барселоне» остается в тени. Каталонцам не хватило Гризманна в его нормальном состоянии.

Против «Барселоны» есть два пути — плотность, как говорят «автобус» или агрессивный прессинг. Другого выхода нет. Но давайте отметим индивидуальные качества игроков «Реала»