Черчесов: «Не удивляйтесь, если в сборной появится тот, кого вы не ждёте»

Главный тренер сборной России в эфире программы «Футбол России» намекнул, что в списке игроков, которые будут вызваны на ближайшие товарищеские матчи, могут быть сюрпризы.

Список мы назовём 16 марта. Дождёмся окончания тура. В этом плане нас никто не лимитирует. Объявим список за неделю до начала сбора.

Что касается молодёжной сборной, то уже и Обляков у нас был из молодёжной сборной, и Чалов. Никаких вопросов.

И не удивляйтесь, если у нас опять появится кто-то, кого вы не ждёте. Заинтриговал?