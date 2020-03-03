Черчесов: «Не удивляйтесь, если в сборной появится тот, кого вы не ждёте»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы «Футбол России» намекнул, что в списке игроков, которые будут вызваны на ближайшие товарищеские матчи, могут быть сюрпризы.
Список мы назовём 16 марта. Дождёмся окончания тура. В этом плане нас никто не лимитирует. Объявим список за неделю до начала сбора.
Что касается молодёжной сборной, то уже и Обляков у нас был из молодёжной сборной, и Чалов. Никаких вопросов.
И не удивляйтесь, если у нас опять появится кто-то, кого вы не ждёте. Заинтриговал?
Черчесов также признался, что сборной хотелось бы превзойти своё выступление на ЧМ-2018, когда Россия дошла до 1/4 финала, уступив Хорватии в серии пенальти.
Посмотрим за три месяца сколько голов забьёт Смолов, потом можно оценить.
Сейчас не надо из Смолова делать Марадону
Посмотрим за три месяца сколько голов забьёт Смолов, потом можно оценить.
Сейчас не надо из Смолова делать Марадону