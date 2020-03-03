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Черчесов: «Не удивляйтесь, если в сборной появится тот, кого вы не ждёте»

03 марта 2020, 03:57

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы «Футбол России» намекнул, что в списке игроков, которые будут вызваны на ближайшие товарищеские матчи, могут быть сюрпризы.

Список мы назовём 16 марта. Дождёмся окончания тура. В этом плане нас никто не лимитирует. Объявим список за неделю до начала сбора.

Что касается молодёжной сборной, то уже и Обляков у нас был из молодёжной сборной, и Чалов. Никаких вопросов.

И не удивляйтесь, если у нас опять появится кто-то, кого вы не ждёте. Заинтриговал?

Черчесов также признался, что сборной хотелось бы превзойти своё выступление на ЧМ-2018, когда Россия дошла до 1/4 финала, уступив Хорватии в серии пенальти.

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Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс
03 марта в 12:33
Может Заболотный??? Мы его точно не ждем..А ты 14ок,тащил его в сборную..
Байкал-38
Байкал-38 ответил Serg_Diamond
03 марта в 12:23
Так он же болгарин!))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
03 марта в 11:59
...Это будет жена Черчесова ? )))
kukuruzonax
kukuruzonax
03 марта в 11:22
Мы уже ничему не удивляемся, усатая ты голова.
RussianMango
RussianMango
03 марта в 10:48
Интрига будет, когда на Евро обделаешься. Вот тогда послушаем твои шуточки.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
03 марта в 10:14
Все понятно, начальство приказало
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 марта в 09:28
Footbolista
Footbolista
03 марта в 09:24
Сам в рамку встанет...
Dima salev
Dima salev
03 марта в 09:11
Следующий Новый игрок в сборной Диего Армандо Кокорин
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
03 марта в 09:09
Игнашевич?
Dima salev
Dima salev
03 марта в 09:07
Гол Смолова случайный. Такой момент даже школьники забьют.
Посмотрим за три месяца сколько голов забьёт Смолов, потом можно оценить.
Сейчас не надо из Смолова делать Марадону
Garrincha58
Garrincha58
03 марта в 08:57
кого бы ты не пригласил на скамейку результат один не утешительный
ekliziast
ekliziast
03 марта в 08:08
Бери кого считаешь нужным , главное что бы толк из этого был.
VIPded
VIPded
03 марта в 08:03
Интриган Стасик...)))
VAN ARM
VAN ARM
03 марта в 07:26
неужто настоящий тренер???))))))))))))))))))
SHMEL
SHMEL
03 марта в 07:21
Я уже перестал удивляться чему-либо от Стасика, хоть Аллу Пугачеву в сборную...
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Байкал-38
03 марта в 07:14
Неужели Киркоров? Эту болгарскую мачу нигде не ждут, а она может хоть где появиться!
Так он же болгарин!))
EAGinLE
EAGinLE
03 марта в 07:11
Удачи сборной России .
Правдолю
Правдолю ответил Mangur
03 марта в 05:44
Путин? Стас не пугай ВАДУ.
Но если его возьмёт то кубок наш без вариантов
КЭТиК
КЭТиК
03 марта в 05:35
Держит козырь в рукаве.
mihaluch
mihaluch
03 марта в 05:18
Можно Акинфеева снова взять и использовать его на серии пенальти.
Mangur
Mangur
03 марта в 05:09
Путин? Стас не пугай ВАДУ.
Правдолю
Правдолю
03 марта в 05:05
Скорее всего Магкеев или Байрамян
112910415
112910415
03 марта в 04:49
Тарасов вылечится быстро !
Байкал-38
Байкал-38
03 марта в 04:29
Неужели Киркоров? Эту болгарскую мачу нигде не ждут, а она может хоть где появиться!
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