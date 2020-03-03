Панов: «„Зенит“ даже не позвонил главному герою финала Кубка России»

Экс-нападающий «Зенита» Александр Панов рассказал о том, что в прошлом году клуб не пригласил его на празднование 20-летия победы в Кубке России. В финальном матче турнира сезона-1998/1999 «Зенит» обыграл московское «Динамо» (3:1), а Панов отметился дублем.
Панов болеет за «Спартак». И пусть болеет. Я отдал «Зениту» всё, что можно. Мы смогли выиграть только Кубок России, но для меня это был самый важный финал в жизни. Я был очень горд тем, что являюсь воспитанником «Зенита», и вместе со своей командой из детства выиграл Кубок России. Первый титул в новейшей истории «Зенита». А что было дальше… Меня, например, не пригласили на 20-летие победы в Кубке России. Главному герою финала даже не позвонили.
Узнавал ли, кто был инициатором этого? Нет. Они могли пригласить, как нормальные цивилизованные люди, а я либо отказаться, либо приехать. Конечно, я бы скорее всего отказался, чтобы не раздражать людей, но что такого плохого я сделал в своей карьере? За «Спартак» стал болеть через много лет после завершения карьеры. Мне сейчас 44, сколько я болею за «Спартак»? Два года. А меня считают каким-то предателем, иудой, как меня называют многие болельщики. Я же объяснял, что болею за «красно-белых», потому что живу в Москве – и здесь много клубов – у всех есть свои фаны. У нашего клуба самые крутые болельщики из тех, что я когда-либо видел. Мне вновь удалось почувствовать атмосферу драйва, которую я позабыл после карьеры футболиста. Я испытываю фанатскую любовь, потому что ощущаю этот драйв. Если бы жил в Петербурге, наверное, болел бы за «Зенит». А на кого ещё ходить?
Не фиг было говорить многие сказанные вещи.
Иудой стал, иудой и останется.
Болел бы за Химки - не было бы вопросов.
Но страшно ж постоянно жить в ожидании люлей.
Неприятный человек.
Не фиг было говорить многие сказанные вещи.
Иудой стал, иудой и останется.
Болел бы за Химки - не было бы вопросов.
Но страшно ж постоянно жить в ожидании люлей.
Неприятный человек.
З.Ы. 01:31 Титов: «Мне кажется, Кокорину должны были дать шанс в Питере»
Походу, на Зенит пошла атака со стороны народных. Хотя своё Зениту в этом сезоне они уже встряли...
З.Ы. 01:31 Титов: «Мне кажется, Кокорину должны были дать шанс в Питере»
Походу, на Зенит пошла атака со стороны народных. Хотя своё Зениту в этом сезоне они уже встряли...
Панов как Боря Моесеев в женской бане: "Свой среди чужих, чужой среди своих".
Панов как Боря Моесеев в женской бане: "Свой среди чужих, чужой среди своих".
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Получается, если он переедет в Махачкалу, он станет фаном Анжи?
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Получается, если он переедет в Махачкалу, он станет фаном Анжи?
44 года
г.Москва
Украшу своим присутствием любой Юбилей,Событие,Торжество.
Звонить по будням.
8-903..........74
44 года
г.Москва
Украшу своим присутствием любой Юбилей,Событие,Торжество.
Звонить по будням.
8-903..........74