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Панов: «„Зенит“ даже не позвонил главному герою финала Кубка России»

03 марта 2020, 02:06

Экс-нападающий «Зенита» Александр Панов рассказал о том, что в прошлом году клуб не пригласил его на празднование 20-летия победы в Кубке России. В финальном матче турнира сезона-1998/1999 «Зенит» обыграл московское «Динамо» (3:1), а Панов отметился дублем.

Панов болеет за «Спартак». И пусть болеет. Я отдал «Зениту» всё, что можно. Мы смогли выиграть только Кубок России, но для меня это был самый важный финал в жизни. Я был очень горд тем, что являюсь воспитанником «Зенита», и вместе со своей командой из детства выиграл Кубок России. Первый титул в новейшей истории «Зенита». А что было дальше… Меня, например, не пригласили на 20-летие победы в Кубке России. Главному герою финала даже не позвонили.

Узнавал ли, кто был инициатором этого? Нет. Они могли пригласить, как нормальные цивилизованные люди, а я либо отказаться, либо приехать. Конечно, я бы скорее всего отказался, чтобы не раздражать людей, но что такого плохого я сделал в своей карьере? За «Спартак» стал болеть через много лет после завершения карьеры. Мне сейчас 44, сколько я болею за «Спартак»? Два года. А меня считают каким-то предателем, иудой, как меня называют многие болельщики. Я же объяснял, что болею за «красно-белых», потому что живу в Москве – и здесь много клубов – у всех есть свои фаны. У нашего клуба самые крутые болельщики из тех, что я когда-либо видел. Мне вновь удалось почувствовать атмосферу драйва, которую я позабыл после карьеры футболиста. Я испытываю фанатскую любовь, потому что ощущаю этот драйв. Если бы жил в Петербурге, наверное, болел бы за «Зенит». А на кого ещё ходить?

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Все комментарии
Duke_dp
Duke_dp ответил Jeck Denielse
03 марта в 14:16
Да и правильно не позвали.
Не фиг было говорить многие сказанные вещи.
Иудой стал, иудой и останется.
Болел бы за Химки - не было бы вопросов.
Но страшно ж постоянно жить в ожидании люлей.

Неприятный человек.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
03 марта в 11:00
Одно слово вонючки
RussianMango
RussianMango
03 марта в 10:45
Зато спартаковский Дзюба стал идолом бомжей. А когда то, в питере, его кем и чем только не называли. Переобуваться мастера еще те.
Zenit_84
Zenit_84
03 марта в 10:34
Вот откуда любовь к Спартаку появилась
Sergus
Sergus
03 марта в 10:03
Лицо с низкой социальной ответственностью с красно-белым шарфом пусть в бане тарасовской сначала отмоется.
makkie
makkie
03 марта в 09:53
Нехило Панов набрасывает на питерских - они аж в ярости :)
leopit
leopit
03 марта в 09:34
Продажнейшая душонка,нас.....ь.и розами засыпать!
tuman960
tuman960
03 марта в 09:30
свинье панову не место на праздновании,да и вообще не место в Питере!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 марта в 08:56
Или вьюшка давнишняя, или Пельмень потерялся во времени. Два года он болеет, ага...

З.Ы. 01:31 Титов: «Мне кажется, Кокорину должны были дать шанс в Питере»
Походу, на Зенит пошла атака со стороны народных. Хотя своё Зениту в этом сезоне они уже встряли...
ekliziast
ekliziast
03 марта в 08:16
    VAN ARM
    VAN ARM
    03 марта в 07:23
    кем был тем и остался )))))) он не иуда ! он гораздо хуже!!!
    Leningrad 84
    Leningrad 84 ответил Правдолю
    03 марта в 06:57
    Недавно читал его интервью где он говорил что с детства за Спартак а сейчас говорит что только только
    Очень непоследовательный в своих высказываниях и неразборчивый в подозрительных связях и поступках "бывший лучший, но..." потерявший правильную ориентацию экс-нападающий...
    andreika20133
    andreika20133
    03 марта в 06:57
    Не умный какой.
    ABir
    ABir
    03 марта в 06:09
    Короткая память народного достояния
    Правдолю
    Правдолю
    03 марта в 05:49
    Недавно читал его интервью где он говорил что с детства за Спартак а сейчас говорит что только только
    cska vperiod
    cska vperiod
    03 марта в 04:57
    Надо у Гены проконсультироваться.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    03 марта в 04:55
    Обычная ситуация.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    03 марта в 04:21
    Свинья явно не дружит с головой, хочет наверное опять пенделей от болел Зенита получить!!!
    Панов как Боря Моесеев в женской бане: "Свой среди чужих, чужой среди своих".
    Александр Нeвский
    Александр Нeвский
    03 марта в 03:23, ред.
    Я же объяснял, что болею за «красно-белых», потому что живу в Москве
    _____

    Получается, если он переедет в Махачкалу, он станет фаном Анжи?
    Беспределов
    Беспределов
    03 марта в 03:18
    Это беспредел так поступать
    ziborock
    ziborock ответил Jantu
    03 марта в 02:49
    Иуда не достоин приглашения.
    А кто в Зените не иуда?! Дзюба?! Кокорин?! Или Ракицкий?!
    adeptch69
    adeptch69
    03 марта в 02:44
    Александр, все правильно сказал. Да и когда он играл - он был хорош.Помню его с французами на Стад де франц (2-3), да и в целом выделялся.Он сказал правильные вещи, некоторым клоунам на соккере стоило бы вдуматься...
    Jantu
    Jantu
    03 марта в 02:42
    Иуда не достоин приглашения.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    03 марта в 02:37, ред.
    Александр
    44 года
    г.Москва
    Украшу своим присутствием любой Юбилей,Событие,Торжество.
    Звонить по будням.
    8-903..........74


    mihaluch
    mihaluch
    03 марта в 02:20
    Не важно за кого болеешь,важно как болеешь.
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