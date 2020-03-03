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Кверквелия: «Магкеев может стать одним из лучших опорников в РПЛ»

03 марта 2020, 02:47
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Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия поделился мнением об игре полузащитника «железнодорожников» Станислава Магкеева в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

— Конечно, я доволен его выступлением в Питере. Мага очень хорошо играл против «Зенита». Я про него не хочу много говорить, потому что он ещё молодой. Он сам понимает это. Мага каждый день прибавляет. У него всё впереди. Если он будет продолжать работать так, как сейчас, станет одним из лучших опорников чемпионата России.

— Одним из лучших именно в опорной зоне или в центре обороны, где он играл в прошлых матчах?

— В опорной. Потому что в центре обороны я играю (смеётся).

— Это вы так избавляетесь от конкурента?

— Нет, но пусть лучше Мага в опорной зоне играет (улыбается).

Напомним, Магкеев был признан лучшим игроком матча с «Зенитом».

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Все комментарии
bankirr
bankirr
03 марта в 18:47
Раньше что-то такое про Миранчуков слышали.
КЭТиК
КЭТиК
03 марта в 04:34
Может, если не загубят.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 марта в 03:43
Хорошо сыграл....
Перспективный парень...
Удачной карьеры...
STVA 1
STVA 1
03 марта в 03:12
Поглядим
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