Кверквелия: «Магкеев может стать одним из лучших опорников в РПЛ»

Защитник «Локомотива» поделился мнением об игре полузащитника «железнодорожников» в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

— Конечно, я доволен его выступлением в Питере. Мага очень хорошо играл против «Зенита». Я про него не хочу много говорить, потому что он ещё молодой. Он сам понимает это. Мага каждый день прибавляет. У него всё впереди. Если он будет продолжать работать так, как сейчас, станет одним из лучших опорников чемпионата России.

— Одним из лучших именно в опорной зоне или в центре обороны, где он играл в прошлых матчах?

— В опорной. Потому что в центре обороны я играю (смеётся).

— Это вы так избавляетесь от конкурента?

— Нет, но пусть лучше Мага в опорной зоне играет (улыбается).