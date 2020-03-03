Черчесов: «Смолов классно забил „Реалу“, но мы смотрим на качество игры»

Главный тренер сборной России в эфире программы «Футбол России» поделился мнением об одном из кандидатов в национальную команду, форварде «Сельты» .

У меня такая работа, что я должен очень аккуратно к фамилиям относиться: назовёшь фамилию, так сказать, мысли вслух, а у меня их не должно быть. Если вслух, значит окончательное решение, которое можно потом вам обсуждать. Если я свои мысли всё время буду вслух обсуждать, мы можем столько фамилий наговорить.

Вы Смолова затронули. Понятно, что его хвалят и критикуют, но мы на это внимания не обращаем. Федя классный гол забил «Реалу», но мы смотрим на качество его игры. Мы не знаем, какое он там задание получает в клубе. Естественно, внимательно отслеживаем. Хотелось бы, чтобы он играл по 90 минут и приносил пользу. Мы знаем его способности. Тот шаг, который он сделал — это правильное решение. Значит, он созрел для этого. Получим мы что-то от этого или нет — посмотрим.