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Черчесов: «Смолов классно забил „Реалу“, но мы смотрим на качество игры»

03 марта 2020, 04:21

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы «Футбол России» поделился мнением об одном из кандидатов в национальную команду, форварде «Сельты» Фёдоре Смолове.

У меня такая работа, что я должен очень аккуратно к фамилиям относиться: назовёшь фамилию, так сказать, мысли вслух, а у меня их не должно быть. Если вслух, значит окончательное решение, которое можно потом вам обсуждать. Если я свои мысли всё время буду вслух обсуждать, мы можем столько фамилий наговорить.

Вы Смолова затронули. Понятно, что его хвалят и критикуют, но мы на это внимания не обращаем. Федя классный гол забил «Реалу», но мы смотрим на качество его игры. Мы не знаем, какое он там задание получает в клубе. Естественно, внимательно отслеживаем. Хотелось бы, чтобы он играл по 90 минут и приносил пользу. Мы знаем его способности. Тот шаг, который он сделал — это правильное решение. Значит, он созрел для этого. Получим мы что-то от этого или нет — посмотрим.

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Все комментарии
Jantu
Jantu
03 марта в 10:16
Опять бревно начали пиарить.
bankirr
bankirr
03 марта в 09:11
ЦСКА тоже выиграл у Реала, но проиграл Ференцварошу и что?
Василий 50
Василий 50
03 марта в 09:06
Нечего на него смотреть.
cska minus
cska minus
03 марта в 07:48
В Розовых очках Черчесова по-прежнему отражается травмированный Дзюба...
VAN ARM
VAN ARM ответил Али Самаркандский
03 марта в 07:19
Федор умет забивать.
умеет это по 30 мячей в сезон . а у феди агония)))
VAN ARM
VAN ARM
03 марта в 07:18
раз по игре то усы и один состав не наберёт)))))) кто у нас играет достойно уровня сборной??? да и игрой эти телодвижения сложно назвать))))
КЭТиК
КЭТиК
03 марта в 06:36
Раз в году и палка стреляет.
mihaluch
mihaluch
03 марта в 06:19
Пока Федя играет не стабильно.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
03 марта в 05:05
Федор умет забивать.
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