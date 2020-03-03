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Черчесов: «К коронавирусу относимся спокойно»

03 марта 2020, 07:58

Наставник сборной России Станислав Черчесов в эфире программы «Футбол России» рассказал о своём отношении к коронавирусу. 

Мы в это не вовлечены. Во вторник я лечу в Европу, в Амстердам. Мне никто ничего не положил, чтобы я пил или надевал: ни специальных перчаток, ни чего-то ещё. Мне сложно сказать. Нас во всяком случае об этом не информируют и никаких предписаний нет. Мы к этому относимся спокойно.

Ранее стало известно о том, что УЕФА проведёт заседание в Амстердаме, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом.

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Все комментарии
Project Pandora
Project Pandora
03 марта в 14:39
Зараза к заразе не пристаёт, чего им бояться?
Барeт Гейл
Барeт Гейл
03 марта в 11:58
Вот из за таких спокойных и усатых людей, и начинается эпидемия в стране.
Барeт Гейл
Барeт Гейл
03 марта в 11:27
Черчесов вроде не маленький уже, должен сам понимать что в Амстердаме нужно пить и что на что надевать. А так он от туда рискует не только коронавирус привезти.
Leha-ha50
Leha-ha50
03 марта в 09:54
Не верю!!!
ДСА
ДСА
03 марта в 09:05
Может соперники заразятся и ослабнут...
cska vperiod
cska vperiod
03 марта в 08:44
Лукавит усач.
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