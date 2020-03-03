Черчесов: «К коронавирусу относимся спокойно»

Наставник сборной России в эфире программы «Футбол России» рассказал о своём отношении к коронавирусу.

Мы в это не вовлечены. Во вторник я лечу в Европу, в Амстердам. Мне никто ничего не положил, чтобы я пил или надевал: ни специальных перчаток, ни чего-то ещё. Мне сложно сказать. Нас во всяком случае об этом не информируют и никаких предписаний нет. Мы к этому относимся спокойно.