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Кверквелия: «Сыграть вничью на выезде с топ-клубом — это здорово»

03 марта 2020, 01:48
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (0:0) в 20-м туре чемпионата России.

У меня была тяжелейшая травма. Все думали, что у меня конфликт с тренером, руководством и игроками. Я всегда говорил, что это неправда. У меня действительно была тяжёлая травма, в которой никто не мог разобраться до последнего момента. Сейчас, слава Богу, ничего не болит и я физически чувствую себя отлично.

Матч был эмоциональным, но в таких играх по-другому не бывает, потому что «Зенит» и «Локомотив» — это топ-команды. Думаю, зрителям понравилось. Должны быть такие эмоции. Играешь на выезде с «Зенитом» и не пропускаешь — для меня это хороший результат.

Мы приехали в Питер за победой, но и нынешний результат хороший — сыграли вничью и голов не пропустили. Сыграть на выезде с топ-клубом вничью — это здорово.

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Albasin
Albasin
03 марта в 21:46
Так отскочить, за счастье.
ДАША Д
ДАША Д
03 марта в 04:33
Большего не заслуживаете.
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