Кверквелия: «Сыграть вничью на выезде с топ-клубом — это здорово»

Защитник «Локомотива» поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (0:0) в 20-м туре чемпионата России.

У меня была тяжелейшая травма. Все думали, что у меня конфликт с тренером, руководством и игроками. Я всегда говорил, что это неправда. У меня действительно была тяжёлая травма, в которой никто не мог разобраться до последнего момента. Сейчас, слава Богу, ничего не болит и я физически чувствую себя отлично.

Матч был эмоциональным, но в таких играх по-другому не бывает, потому что «Зенит» и «Локомотив» — это топ-команды. Думаю, зрителям понравилось. Должны быть такие эмоции. Играешь на выезде с «Зенитом» и не пропускаешь — для меня это хороший результат.

Мы приехали в Питер за победой, но и нынешний результат хороший — сыграли вничью и голов не пропустили. Сыграть на выезде с топ-клубом вничью — это здорово.