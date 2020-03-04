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Ганчаренко отпихнул Тедеско, отказавшись жать ему руку после дерби

04 марта 2020, 22:22
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился в доп. время

Сегодня, 4 марта, состоялся матч 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА. Победу в дополнительное время добыли красно-белые благодаря голу Джордана Ларссона.

После финального свистка главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подошел к наставнику ЦСКА Виктору Ганчаренко, чтобы пожать руку, однако тренер «армейцев» отпихнул своего визави, отказавшись от рукопожатия.

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Поли 23
Поли 23 ответил fcsm-777
вчера в 16:15
Если тренер так поступает,то что ждать от молодого игрока, который еще зеленый, а туда же .77к одним словом, обещает вырасти в большую кучу 77.Сегодня и арбитр, и тренер, и примкнувший к ним Карпов - положили в бочку меда(красивой игре обоих команд) телегу 77.С победой Спартак .Спасибо команде .
    Поли 23
    Поли 23
    вчера в 16:12
    72% козлов
    Поли 23
    Поли 23
    вчера в 16:11
    Правильно и сделал! Лол как будто своей тёлки бежал на объятия!
    oFANATo
    oFANATo
    05 марта в 19:23
    Да ужж....некрасиво поступил Тедеско.

    А что должен был делать Ганчаренко? Побежать к Тедеско, чтобы они ударились друг от друга грудью, а потом отбили пятюню? А потом Тедеско, наверное, должен был триумфально унести Ганчаренко в раздевалку. Но с такой подачей любой тренер бы отказал Тедеско в рукопожатии. Надо было просто идти к нему спокойно. Но Тедеско немножко сошёл с ума от счастья и бежал к сопернику со спринтерской скоростью. А если бы Тедеско подошёл к Ганчаренко спокойно, то главный тренер ЦСКА пожал бы руку немцу и спокойно ушёл в раздевалку. (Созин)
    Dima salev
    Dima salev
    05 марта в 19:00
    При Гончаренко ЦСКА постоянно в еврокубки пропадает. На один Гончаренко Спартак менял 4-5тренеров
    Dima salev
    Dima salev
    05 марта в 18:56
    Если Тедеско пришёл как нормальные тренери, Гончареко руку пожалбы. Тедеско пригал от радости как мальчишка, я тоже думал какой нибудь мальчик фанат Спартака
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    05 марта в 18:27
    Вот если бы провести турнир по боксу среди тренеров РПЛ.Победил бы Евсеев, Слуцкий был бы аутсайдер.А Тедеско с Ганчаренко примерно равны)
    fcsm-777
    fcsm-777
    05 марта в 17:56
    Если тренер так поступает,то что ждать от молодого игрока, который еще зеленый, а туда же .77к одним словом, обещает вырасти в большую кучу 77.Сегодня и арбитр, и тренер, и примкнувший к ним Карпов - положили в бочку меда(красивой игре обоих команд) телегу 77.С победой Спартак .Спасибо команде .
    -Хостинский-
    -Хостинский-
    05 марта в 16:51
    Ну для начала не подошел а бежал в припрыжку... Ганчар метров за 7 показал ладонью НЕ НАДО подходить ...а Тедеску с лыбой на лице поскакал дальше обниматься .
    Любой нормальный человек оттолкнул бы ...
    Я болельщик Краснодара и ни за тех ни за тех .. но обьективно считаю Тедеску первый поступил не правильно в таком жарком дерби сразу после победы бежать в припрыжку жать руку ну не стоит ... можно было на расстоянии показать жестом и не допустил бы толчка .
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    05 марта в 15:19
    Колхоз Витя, колхоз.... И команду туда тянешь.
    kilot11
    kilot11
    05 марта в 12:51
    фууу позорище конское...
    Mi6
    Mi6
    05 марта в 11:48
    Ганчаренко позорит ЦСКА прежде всего своей никчемностью и бесперспективностью
    itujan
    itujan
    05 марта в 11:47
    Неужели Тедеско из отряда Жиго?
    СПОРТ СПОРТ
    СПОРТ СПОРТ
    05 марта в 11:37
    матч очень понравился! Гончаренко не мужик
    самсон круглый
    самсон круглый
    05 марта в 11:20
    Посмотрим как он попрыгает в конце чемпионата.ЕСЛИ ЕЩЁ ОСТАНЕТСЯ В КОМАНДЕ.
    самсон круглый
    самсон круглый ответил nikoladolgov
    05 марта в 11:18
    Чует бульбаш, что недолго ему осталось ....
    уж спартача он переживёт в команде.
    самсон круглый
    самсон круглый ответил TEREK_FOREVER
    05 марта в 11:15
    В Белорусии так не делают,там люди порядочные.
    В БЕЛОРУССИИ И ТЕДЕСОК НЕТ.
    Prazdnik
    Prazdnik
    05 марта в 10:25
    Сначала прочитал многие кометы тута, посмотрел повтор :
    Ну что сказать, Гончаренко был не в духе,психологически провалился и сразу дал понять это. А Тедеско зачем-то схватил его.... И потом оба оттолкали друг друга. Опять масло в сковороду, всё как обычно после такого матча😁
    TEREK_FOREVER
    TEREK_FOREVER ответил Некакойшенко
    05 марта в 10:19
    В Белорусии так не делают,там люди порядочные.
    TEREK_FOREVER
    TEREK_FOREVER ответил Zimka
    05 марта в 10:16
    ++++++
    Константин Белых
    Константин Белых
    05 марта в 09:54
    А Чипс видимо возомнил что он Почетино и все другие тренера ему не ровня. Поступок откровенно мерзкий. И коням надо от такого тренера позорящего клуб надо избавлятся..
    RIR68
    RIR68
    05 марта в 09:41
    правильно, Витя. в Европе уже перестали жать руки. приветствую друг друга ногами)
    Нектофбане
    Нектофбане ответил Jeck Denielse
    05 марта в 09:29
    Каждый по своему проводит акцию "Отпихни Тодеско" .... Кто то игрой....как Семак,Черевченко,Карпин.... Кто то как Гончаренко..уже после игры....
    как "остроумно" !!!!!
    Raamtvall
    Raamtvall
    05 марта в 09:21
      Добряк
      Добряк
      05 марта в 09:07
      Побоялся заразиться...
      Roman73
      Roman73
      05 марта в 09:02, ред.
      Тедеску повёл себя несколько провокационо.
      Не подошёл а подбежал , практически схватил за шею
      ( примерно , как недавно делал Альба с Карвахалем ).
      А Ганчаренко не отпихивал,
      а уворачивался от нежелательных обнимашек .
      50 на 50 , что Тедеску умышленно поддразнил оппонента.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      05 марта в 08:57
      Каждый по своему проводит акцию "Отпихни Тодеско" ....
      Кто то игрой....как Семак,Черевченко,Карпин....
      Кто то как Гончаренко..уже после игры....
      _fy4e37axn4b
      _fy4e37axn4b
      05 марта в 08:50
      Нипадеццки распердолило витька
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      05 марта в 08:43
      Чует бульбаш, что недолго ему осталось ....
      BOSSHUGOBOSS
      BOSSHUGOBOSS
      05 марта в 08:37
      обиделся, бедный мальчик Витя!!!
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