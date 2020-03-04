Ганчаренко отпихнул Тедеско, отказавшись жать ему руку после дерби

Сегодня, 4 марта, состоялся матч 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА. Победу в дополнительное время добыли красно-белые благодаря голу Джордана Ларссона.
После финального свистка главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подошел к наставнику ЦСКА Виктору Ганчаренко, чтобы пожать руку, однако тренер «армейцев» отпихнул своего визави, отказавшись от рукопожатия.
А что должен был делать Ганчаренко? Побежать к Тедеско, чтобы они ударились друг от друга грудью, а потом отбили пятюню? А потом Тедеско, наверное, должен был триумфально унести Ганчаренко в раздевалку. Но с такой подачей любой тренер бы отказал Тедеско в рукопожатии. Надо было просто идти к нему спокойно. Но Тедеско немножко сошёл с ума от счастья и бежал к сопернику со спринтерской скоростью. А если бы Тедеско подошёл к Ганчаренко спокойно, то главный тренер ЦСКА пожал бы руку немцу и спокойно ушёл в раздевалку. (Созин)
А что должен был делать Ганчаренко? Побежать к Тедеско, чтобы они ударились друг от друга грудью, а потом отбили пятюню? А потом Тедеско, наверное, должен был триумфально унести Ганчаренко в раздевалку. Но с такой подачей любой тренер бы отказал Тедеско в рукопожатии. Надо было просто идти к нему спокойно. Но Тедеско немножко сошёл с ума от счастья и бежал к сопернику со спринтерской скоростью. А если бы Тедеско подошёл к Ганчаренко спокойно, то главный тренер ЦСКА пожал бы руку немцу и спокойно ушёл в раздевалку. (Созин)