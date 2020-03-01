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«Рубин»: «Водитель повёз команду на стадион „Локомотив“ по старой памяти»

01 марта 2020, 17:25
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов0 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Пресс-служба казанского «Рубина» отреагировала на то, что команда опоздала на стадион «Нижний Новгород» перед матчем 20-го тура РПЛ с «Тамбовом».

Водитель повёз команду на стадион «Локомотив» по старой памяти. 50 минут команда провела в автобусе перед игрой. Ни в коем случае никого не обвиняем, не ищем вселенского заговора, но ситуация странная: водитель хозяйской команды не знает, где находится стадион. Мы сюда прибыли с несколько другими задачами, а не для того, чтобы 50 минут ездить по прекрасному Нижнему Новгороду. Команда соперника извинилась. Их тоже можно понять, всё-таки команда играет не в своем городе.

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ABir
ABir
01 марта в 19:48
Зрители тоже приходят на стадион за ярким зрелищем, а приходится иногда смотреть унылую игру. И никто перед ними не думает извиняться
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