Президент «Интера» назвал главу Серии А клоуном из-за отмены переноса тура

Президент «Интера» Стивен Чжан в своём инстаграме раскритиковал президента Серии A Паоло Даль Пино после решения отменить перенос части матчей 26-го тура чемпионата на май и вместо этого провести их с 7 по 9 марта, несмотря на вспышку коронавируса в Италии.

Вы, наверное, самый большой и несмешной клоун, которого я когда-либо видел. Сутки? Двое суток? 7 часов? Что ещё? Каков следующий шаг? И вы говорите о порядочности и честной конкуренции в спорте? А что скажете насчёт того, что мы не можем защитить своих игроков и тренеров, а вместо этого просим их работать и играть за вас круглосуточно и без остановки?

Да, я обращаюсь к вам, наш президент Паоло Даль Пино. Как вам не стыдно. Пришло время встать и взять на себя ответственность! Вот так мы поступаем в 2020 году!

Обращаюсь к людям со всего мира, не имеет значения, являетесь ли вы поклонником «Интера» или «Ювентуса», или не являетесь болельщиком вовсе. Пожалуйста, будьте осторожны! Это самая важная вещь для вас, вашей семьи и нашего общества.