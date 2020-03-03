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Президент «Интера» назвал главу Серии А клоуном из-за отмены переноса тура

03 марта 2020, 07:16

Президент «Интера» Стивен Чжан в своём инстаграме раскритиковал президента Серии A Паоло Даль Пино после решения отменить перенос части матчей 26-го тура чемпионата на май и вместо этого провести их с 7 по 9 марта, несмотря на вспышку коронавируса в Италии.

Вы, наверное, самый большой и несмешной клоун, которого я когда-либо видел. Сутки? Двое суток? 7 часов? Что ещё? Каков следующий шаг? И вы говорите о порядочности и честной конкуренции в спорте? А что скажете насчёт того, что мы не можем защитить своих игроков и тренеров, а вместо этого просим их работать и играть за вас круглосуточно и без остановки?

Да, я обращаюсь к вам, наш президент Паоло Даль Пино. Как вам не стыдно. Пришло время встать и взять на себя ответственность! Вот так мы поступаем в 2020 году!

Обращаюсь к людям со всего мира, не имеет значения, являетесь ли вы поклонником «Интера» или «Ювентуса», или не являетесь болельщиком вовсе. Пожалуйста, будьте осторожны! Это самая важная вещь для вас, вашей семьи и нашего общества.

Коронавирус и футбол

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cska vperiod
cska vperiod
03 марта в 14:39
Это уже оскорбление.
abramjan
abramjan
03 марта в 13:23
какой то понос словесный у косоглазого....в англии этого чудака наказали бы за такие высказывания а тут можно плакать ...поведение у него каталунское)))
матос
матос
03 марта в 12:47
    Lucky luciano
    Lucky luciano
    03 марта в 11:51
    так интер сами цирк с 1908 года и все над ними ржут...надеюсь после этих высказываний их еще жестче будут щемить
    galem72
    galem72
    03 марта в 11:34
    У нас бы за такое подобному функционеру статью о покушении впаяли.
    Scuderia Ferrаri
    Scuderia Ferrаri ответил cska minus
    03 марта в 09:16
    Можно без посредников?
    Kirgudu
    Kirgudu
    03 марта в 08:32
    Какой-то бессвязный набор слов от китайского клоуна, походу сам картоновирусом болен)
    cska minus
    cska minus
    03 марта в 07:54
    И правильно назвал.
    Перенесли матч в последний момент из-за того что Ювентусу зарплату нечем платить португальской истеричке и они не хотели деньги отдавать за билеты своим болельщикам.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    03 марта в 07:46
    Все вы там клоуны.
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