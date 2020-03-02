«Сор из избы» по-милански

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вчера, 23:40

«Соккер.ру» рассказывает о конфликте в руководстве «Милана».

«Никогда такого не было, и вот опять» — такой фразой можно по несколько раз в год характеризовать дела в «Милане». Клуб с невероятной фанатской базой и легендарной историей в последние годы неизменно в истории вляпывается. У болельщиков «Милана» наверняка уже выработался рефлекс: если вдруг месяц-два вокруг клуба не происходит нездорового движения, а положение дел кажется налаживающимся, то вскоре жди беды. И пока вся футбольная Италия шарахается от коронавируса, разжигая конфликты даже на этой почве, как, например, между Серией А и «Интером», в «Милане» решили, что давно не подливали масла в информационный огонь вокруг команды.

В «Милане» все меняется с калейдоскопической быстротой. Если перечислять все курьезные и серьезные беды, которые приключались с этим клубом в последние годы, можно написать целую книгу, при прочтении которой сложится стойкое впечатление, что где-то «россонери» разгневали футбольных богов так, что расхлебывать им еще долго. И речь не только о неприглядных результатах. В конце концов все великие клубы проходили через периоды спада разной продолжительности и глубины. Речь скорее о той атмосфере нелепости и сумбура, которая царит во всех делах, окружающих «Милан»: от трансферных решений до кадровых перестановок, от нелепо-смешных провалов до серьезных масштабных просчетов. На этот раз конфликт созрел в руководстве «Милана».

Когда к управлению клубом подключили Паоло Мальдини и Звонимира Бобана, мы рассказывали о них как о бригаде спасения, которая где-то именем, а где-то авторитетом и связями должна была вытащить «Милан» на поверхность футбольных вод. Правда, заключали разговор осторожными словами о том, что это же современный «Милан» — здесь провал и просчет может ждать на каждом шагу. Оказалось, что и «бригада спасения» выдвинулась на операцию с брешью в борту корабля. Раскол случился в самой структуре управления, которая оказалась слишком насыщенной, если посмотреть со стороны.

Бобан, очевидно, не слишком склонен держать в себе обиды и критику, поэтому выплеснул внутренний конфликт на страницы La Gazzetta dello Sport, подчеркнув, что спортивный блок управления клубом должен иметь автономность от основной администрации. Спортивный блок представляет собственно сам Бобан, а также технический директор Паоло Мальдини и спортивный директор Фредерик Массара. Административный блок в этом конфликте представлен генеральным директором Иваном Газидисом. Выяснилось, что Газидис вел тайные переговоры с бывшим главным тренером «Лейпцига» Ральфом Рангником, обсуждая с ним сотрудничество. Интересно, что Бобан и Мальдини показали разную дипломатию, комментируя эту новость.

Мальдини:

Рангник не является подходящим профилем для тренерской деятельности в «Милане». Это моя точка зрения. Сейчас существует только одна концепция развития «Милана», могут возникнуть проблемы, если взять не того человека. Мы все хотим одного и того же для «Милана», но у нас разные взгляды на происходящее.

Бобан:

Это не «миланский» стиль! По крайней мере, я не помню, чтобы «Милан» так поступал. Мы должны уважать друг друга, быть едиными. Мы уже говорили с Газидисом по этому поводу. На благо «Милана», безусловно, необходимо, чтобы встреча с собственниками состоялась как можно скорее. Хуже всего то, что это дестабилизирующее событие происходит в тот момент, когда команда стала показывать хорошие результаты, когда видна тяжелая работа Стефано Пиоли.

Если Мальдини ограничился общими словами и оценкой тренерского стиля, то Бобан нанес удар непосредственно по Газидису, открыто раскритиковав этику его поведения. Бобана можно понять, поскольку им вверяли прошлым летом управление спортивной составляющей «Милана», обещая определенную независимость. Ну, хотя бы это подразумевает обсуждение и консолидированное решение относительно кандидатуры тренера, а не переговоры в обход спортивного блока.

К тому же Стефано Пиоли, который оказался вдруг как бы в стороне, является консолидированной кандидатурой от Бобана и Мальдини. Они делают ставку на него по крайней мере в нынешнем сезоне, мечтая, если верить итальянским СМИ , вернуть рано или поздно Массимилиано Аллегри в тренерское кресло. И тут вмешивается Газидис со своим уставом. Естественной реакцией на такое вторжение и даже диверсию будет недовольство, степень выражения которого зависит от эмоциональности задетого человека.

Но «прыжок» Бобана может оказаться роковым именно для него, а не для неэтично себя поведшего Газидиса. Поскольку гендиректор больше интегрирован в систему управления всеми структурами клуба и близок к владельцам «Милана» Elliott Management. В Италии склоняются к тому, что именно от этой компании исходит идея пригласить Рангника, которую Газидис призван реализовать. Причем американцы хотят опробовать на Рангнике новую модель управления, точнее, такую, которая часто практикуется в Англии, когда тренер является и спортивным директором, и отчасти скаутом, то есть осуществляет всю полноту менеджерских функций.

Если это так, то Бобан обречен, а вместе с ним и вся «бригада спасения», которую дополняют Мальдини и Массара. Странно в таком случае поведение Elliott Management. Они выбрали четкий путь, назначив упомянутых выше людей на ответственные должности, но дают этой схеме отработать менее сезона, переключаясь на радикально другую систему управления. Кажется уже, что проблемы «Милана» будут преследовать клуб при любых владельцах. Словно это не управленческий кризис конкретной системы или структуры, а сам «Милан» делает своих управляющих суетливыми, непоследовательными и бросающимися из стороны в сторону. Невольно поверишь в мистику. И Рангнику стоит подумать, во что он вступит, когда примет предложение Elliott Management.