Владелец «Хоффенхайма»: «Не понял, чего от меня хотят идиоты с трибун»

Владелец «Хоффенхайма» Дитмар Хопп прокомментировал оскорбительный перфоманс фанатов «Баварии» в свой адрес на матче 24-го тура Бундеслиги.
Фанаты мюнхенского клуба вывесили баннеры, на которых были написаны оскорбительные слова в адрес владельца «Хоффенхайма». Главному арбитру матча пришлось дважды прерывать встречу.
Если бы я только отдаленно понимал, чего хотят от меня эти идиоты, то мне было бы легче это принять. Я не могу объяснить, почему они так ко мне относятся. Это напоминает мне совсем темные времена.
Разговаривать с этими людьми я не хочу, это бессмысленно, они живут в другом мире. С ними я не хочу и не могу говорить, я даже не знаю, что им сказать. Почему я не должен больше ходить на стадион? Это они не должны его посещать.
Игра дважды прерывалась: в первый раз успокоить болельщиков пытались игроки «Баварии» и тренер Ханс-Дитер Флик. Когда игру остановили снова, футболисты обеих команд покинули поле, а к переговорам с гостевым сектором подключились спортивный директор Хасан Салихамиджич и член правления Оливер Кан.
Вернувшись, футболисты устроили ответную акцию: судья возобновил игру, но игроки договорились не забивать и просто перекатывали мяч друг другу в знак солидарности с Хоппом. Так продолжалось с 78-й минуты до финального свистка.
Короче пошумели...))
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Игра дважды прерывалась: в первый раз успокоить болельщиков пытались игроки «Баварии» и тренер Ханс-Дитер Флик. Когда игру остановили снова, футболисты обеих команд покинули поле, а к переговорам с гостевым сектором подключились спортивный директор Хасан Салихамиджич и член правления Оливер Кан.
Вернувшись, футболисты устроили ответную акцию: судья возобновил игру, но игроки договорились не забивать и просто перекатывали мяч друг другу в знак солидарности с Хоппом. Так продолжалось с 78-й минуты до финального свистка.
Короче пошумели...))
?1582995547000
Твою маму...это.
Но, неужели их было так много ?
Ein Scherz , mein Freund, ein Scherz.
шутка .
Твою маму...это.
Но, неужели их было так много ?
Ein Scherz , mein Freund, ein Scherz.
шутка .