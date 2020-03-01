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Владелец «Хоффенхайма»: «Не понял, чего от меня хотят идиоты с трибун»

01 марта 2020, 16:51
ХоффенхаймЛоготип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)0 : 6Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Владелец «Хоффенхайма» Дитмар Хопп прокомментировал оскорбительный перфоманс фанатов «Баварии» в свой адрес на матче 24-го тура Бундеслиги.

Фанаты мюнхенского клуба вывесили баннеры, на которых были написаны оскорбительные слова в адрес владельца «Хоффенхайма». Главному арбитру матча пришлось дважды прерывать встречу.

Если бы я только отдаленно понимал, чего хотят от меня эти идиоты, то мне было бы легче это принять. Я не могу объяснить, почему они так ко мне относятся. Это напоминает мне совсем темные времена.

Разговаривать с этими людьми я не хочу, это бессмысленно, они живут в другом мире. С ними я не хочу и не могу говорить, я даже не знаю, что им сказать. Почему я не должен больше ходить на стадион? Это они не должны его посещать.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Шишанутый
01 марта в 18:26, ред.
А че там на самом деле за история кто в курсе? Чего фанам Баварки надо от презедента другого клуба?
1. В 2015 году Хопп завладел 96% акций «Хоффенхайма» и таким образом обошел правило «50+1», по которому частный инвестор не имеет права управлять большинством акций команды. Правило появилось в 1998 году, но Хопп купил команду раньше. Болельщикам традиционных клубов, которые «играют по правилам», это не понравилось. Хоппа считают единственным авторитарным собственником команды, последним частником, который лишил болельщиков монополии на управление клубом.



Игра дважды прерывалась: в первый раз успокоить болельщиков пытались игроки «Баварии» и тренер Ханс-Дитер Флик. Когда игру остановили снова, футболисты обеих команд покинули поле, а к переговорам с гостевым сектором подключились спортивный директор Хасан Салихамиджич и член правления Оливер Кан.
Вернувшись, футболисты устроили ответную акцию: судья возобновил игру, но игроки договорились не забивать и просто перекатывали мяч друг другу в знак солидарности с Хоппом. Так продолжалось с 78-й минуты до финального свистка.

Короче пошумели...))
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Roman73
Roman73
01 марта в 18:19, ред.
Дитмар .
Твою маму...это.
Но, неужели их было так много ?
Ein Scherz , mein Freund, ein Scherz.
шутка .
Шишанутый
Шишанутый
01 марта в 17:46
А че там на самом деле за история кто в курсе? Чего фанам Баварки надо от презедента другого клуба?
VIPded
VIPded
01 марта в 17:12
Молодец дядька, что не промолчал.
Footbolista
Footbolista
01 марта в 17:12
cska vperiod
cska vperiod
01 марта в 17:10
Федуна 16 лет выносят такие же из тарасовки а ему пофиг лишь бы работали заправочки и нефть качалась.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
01 марта в 17:05
Правильно сказал.
Russiаnhammer
Russiаnhammer
01 марта в 17:00
травля от фанатичных сосисок
25процентный клоун
25процентный клоун
01 марта в 16:58
Похоже на ситуацию в зените
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