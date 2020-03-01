Владелец «Хоффенхайма»: «Не понял, чего от меня хотят идиоты с трибун»

Владелец «Хоффенхайма» Дитмар Хопп прокомментировал оскорбительный перфоманс фанатов «Баварии» в свой адрес на матче 24-го тура Бундеслиги.

Фанаты мюнхенского клуба вывесили баннеры, на которых были написаны оскорбительные слова в адрес владельца «Хоффенхайма». Главному арбитру матча пришлось дважды прерывать встречу.

Если бы я только отдаленно понимал, чего хотят от меня эти идиоты, то мне было бы легче это принять. Я не могу объяснить, почему они так ко мне относятся. Это напоминает мне совсем темные времена.

Разговаривать с этими людьми я не хочу, это бессмысленно, они живут в другом мире. С ними я не хочу и не могу говорить, я даже не знаю, что им сказать. Почему я не должен больше ходить на стадион? Это они не должны его посещать.