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В «Милане» разгорелся очередной громкий скандал

сегодня, 09:40

Руководитель футбольного отдела «Милана» Звонимир Бобан рассказал об очередном скандальном событии, которое произошло в руководстве итальянского клуба. Руководитель сообщил, что генеральный директор клуба Иван Газидис вел переговоры с тренером Ральфом Рангником, однако не сообщил об этом никому в «Милане». 

Это не «миланский» стиль! По крайней мере, я не помню, чтобы «Милан» так поступал. 

Мы должны уважать друг друга, быть едиными. Мы уже говорили с Газидисом по этому поводу. На благо «Милана», безусловно, необходимо, чтобы встреча с собственниками состоялась как можно скорее. 

Хуже всего то, что это дестабилизирующее событие происходит в тот момент, когда команда стала показывать хорошие результаты, когда видна тяжелая работа Стефано Пиоли.

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Don trambon
Don trambon
сегодня в 10:13
Милан = спам. Раньше титулы и слава, а сейчас скандалы и позор.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 10:13
Пауки...
ДСА
ДСА
сегодня в 09:41
Там без этого не могут
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