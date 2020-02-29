В «Милане» разгорелся очередной громкий скандал

Руководитель футбольного отдела «Милана» рассказал об очередном скандальном событии, которое произошло в руководстве итальянского клуба. Руководитель сообщил, что генеральный директор клуба Иван Газидис вел переговоры с тренером , однако не сообщил об этом никому в «Милане».

Это не «миланский» стиль! По крайней мере, я не помню, чтобы «Милан» так поступал.

Мы должны уважать друг друга, быть едиными. Мы уже говорили с Газидисом по этому поводу. На благо «Милана», безусловно, необходимо, чтобы встреча с собственниками состоялась как можно скорее.

Хуже всего то, что это дестабилизирующее событие происходит в тот момент, когда команда стала показывать хорошие результаты, когда видна тяжелая работа Стефано Пиоли.