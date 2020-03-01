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Серия А обвинила «Интер» в искажении фактов по переносу матча

01 марта 2020, 13:47
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерЗавтра в 22:45 Не начался

Руководитель Серии А Паоло Даль Пино обвинил «Интер» в искажении фактов по переносу матча 20-го тура Серии А с «Ювентусом». Напомним, что встреча перенесена на май из-за эпидемии коронавируса. 

Недавно генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта раскритиковал руководство Серии А за то, что те перенесли встречу на столь поздний срок. Однако стало известно, что сам миланский клуб категорически отказался играть эту встречу в понедельник. Об этом поведал Паоло Даль Пино. 

В пятницу мы предложили «Интеру» перенести встречу с «Ювентусом» на вечер понедельника, чтобы можно было сыграть при болельщиках. 

«Интер» категорически отказался выходить на поле. Поэтому они должны нести ответственность за свои решения, а не говорить о неспортивных ситуациях. 

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03 марта в 07:46
Опять за уши тянут туринский позор...
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил Жека10
01 марта в 21:08
Жека, дружище! Все верно, там были обвинены ещё 5-6 клубов ( вернее оговорены!) Но смысл этого действа был один - утопить Юве ! Так как они не давали продуха никому в Италии! Президент Интера Моратти - человек богатый , влиятельный решил пойти путём интриг и суда , были брошены на это большие деньги и в результате вопрос был решён в пользу Интера! Но они не думали что Юве так быстро выйдет из кризиса после продажи всех лучших игроков! Но как только Юве пришёл в себя после нескольких лет восстановления - и тут же вернул себе корону!! Что-то не так? Где был Интер все эти последние 9-10 лет? Где ? Их то никто в серию В не отправлял! Вот то то !! Эти клубы даже нельзя сравнивать по силе и по значимости для футбола Италии да и мирового ! Да, Интер не плохая команда , никто не спорит - но не более того!
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил Жека10
01 марта в 20:49
Мы сейчас говорим только о 2005-2006 год! При чем здесь 2010 ? Давайте тогда всю историю футбола Италии вспомним ! И зададим один единственный вопрос: Какой самый титулований клуб Италии в истории? Ответ один - это Ювентус! И тут уж крыть и брызгать слюной нет никакого смысла! Крепко тебя обнимаю мой друг! Каждый волен выбирать себе клуб за который болеть , но необоснованные и глупые нападки на клуб из ненависти я считаю это неприемлемым!
Жека10
Жека10 ответил Valeriy Lutsak
01 марта в 20:38, ред.
Вот ещё информация для псевдо - экспертов! От куда появилось выражение ,, кабинетный чемпионе’’? Так вот я хочу напомнить вновь прибывшим болельщикам и тем кто со стажем! Это выражение появилось в 2006 году , когда в суде и в высоких кабинетах Интеру отдали чемпионство, хотя по факту и результату они были третьими!! После этого все итальянские газеты написали про Интер что они Кабинетные чемпионы!!! Это так чтобы освежить тут некоторым память! Но почему то сегодня некоторые особо злобные противники Юве вдруг повернули все в другую сторону, называя Юве кабинетным?? Что тут можно ещё сказать - неадекваты!! Интер - это и есть кабинет! И именно им это прозвище было дано в самой Италии тогда в 2006 году и сегодня ничего не изменилось ! Вот такие дела друзья мои! Нужно честно и объективно оценивать и называть вещи своими именами! Всем добра , удачи и дружбы!🤝👍
хаха какой же бред,кроме Ювентуса наказали ещё 5 или больше клубов(я не помню,а смотреть уже и не охота).Причём тут федерация футбола Италии и футбольный клуб Интер?
Ну всё как обычно пустые домыслы и только
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
01 марта в 20:36
Вот ещё информация для псевдо - экспертов! От куда появилось выражение ,, кабинетный чемпионе’’? Так вот я хочу напомнить вновь прибывшим болельщикам и тем кто со стажем! Это выражение появилось в 2006 году , когда в суде и в высоких кабинетах Интеру отдали чемпионство, хотя по факту и результату они были третьими!! После этого все итальянские газеты написали про Интер что они Кабинетные чемпионы!!! Это так чтобы освежить тут некоторым память! Но почему то сегодня некоторые особо злобные противники Юве вдруг повернули все в другую сторону, называя Юве кабинетным?? Что тут можно ещё сказать - неадекваты!! Интер - это и есть кабинет! И именно им это прозвище было дано в самой Италии тогда в 2006 году и сегодня ничего не изменилось ! Вот такие дела друзья мои! Нужно честно и объективно оценивать и называть вещи своими именами! Всем добра , удачи и дружбы!🤝👍
Жека10
Жека10 ответил Valeriy Lutsak
01 марта в 20:35
Да , конечно сослали! Но кто инициатор был этого мутева? Кто? Юве? Нет - это был Интер! Заняв 3 место был объявлен чемпионом! Это же смешно! Так кто кабинет? А как теперь по факту оказалось что никаких Доказательств нет! Просто за прошествием времени уже не стали ничего менять! Но Ювентус вернувшись в серию А где он был в пола есть и будет - поставил на колени Италию! И где все эти годы был Интер? Ответ ясен - в 63! Там и будет всегда!
а где вы видели чтобы клуб сам на себя наговаривал?Естественно что любые жульничества могут заметить другие клубы,которые не были в этом замешаны.
А чемпионство он выиграл заслуженно,так как 2-й Милан был причастен к договорным матчам как и 1-й Ювентус.Тут всё логично.
А в 2010 Интер поди и европу всю купил чтобы выиграть ЛЧ ?НЕ говорите глупостей туринские глоры.Аха-ха
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил Жека10
01 марта в 20:10
Так в том то все и дело что по факту сейчас оказалось что нет никаких доказательств по этому делу против Юве! Сейчас по последним слушаниям и апелляциям вывод один - нет никаких прямых доказательств! Это между прочим официальная информация! Просто не стали уже возвращать титул 2006 Юве по прошествии времени!!
Rare Fish
Rare Fish
01 марта в 20:07
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak ответил Жека10
    01 марта в 20:05
    Да , конечно сослали! Но кто инициатор был этого мутева? Кто? Юве? Нет - это был Интер! Заняв 3 место был объявлен чемпионом! Это же смешно! Так кто кабинет? А как теперь по факту оказалось что никаких
    Доказательств нет! Просто за прошествием времени уже не стали ничего менять! Но Ювентус вернувшись в серию А где он был в пола есть и будет - поставил на колени Италию! И где все эти годы был Интер? Ответ ясен - в 63! Там и будет всегда!
    Жека10
    Жека10 ответил Artemon9
    01 марта в 19:53
    Хватит уже писать эти вещи. Если там всё "куплено", то зачем Интер тогда участвует в чемпионате? И где опровержение слов руководителя Серии А от Интера?
    по регламенту всем положено играть,иначе никаких денег не заработаешь.Ювентус же тоже в 2006 играл,но зачем если он обвиняет Интер в подкупах?
    Жека10
    Жека10 ответил Valeriy Lutsak
    01 марта в 19:51
    Интер всегда чем то не доволен! Они только и могут что 77 мутить как это было в 2006 году! Когда вся Италия их объявила кабинетными чемпионами! Ничего в этом клубе никогда не поменяется! Меняются владельцы клуба , но этот дух говнистый с ними будет всегда! Посмотрите в этом сезоне- судьи их просто за уши тянут ( вот уж где точно мафия!) а они ещё в сторону Юве что-то вякают неудачники и интриганы!
    ну да ну да,а в 2006 сослали в серию С как раз таки Ювентус,а не Интер
    Жека10
    Жека10 ответил h8you
    01 марта в 19:49
    хаха прикольно видеть,как болела про свой клуб пишет)))даже туринский добавляешь))ведь все знаю,что кабинет это картон...который в 2006 году покупал матчи и выиграл титул в кабинете
    а зачем было покупать матчи если Ювентус в итоге был 1,а Интер лишь 3?
    Кого наказали тот и виноват был.А рисковать большими деньгами,ради такого сомнительного дела крайне не обдуманно.Ведь Ювентус если бы не был виноват,то вполне мог бы доказать свою невиновность,или вовсе скзать что это клевета и им бы наверняка поверили
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak
    01 марта в 19:45
    Интер всегда чем то не доволен! Они только и могут что 77 мутить как это было в 2006 году! Когда вся Италия их объявила кабинетными чемпионами! Ничего в этом клубе никогда не поменяется! Меняются владельцы клуба , но этот дух говнистый с ними будет всегда! Посмотрите в этом сезоне- судьи их просто за уши тянут ( вот уж где точно мафия!) а они ещё в сторону Юве что-то вякают неудачники и интриганы!
    Сергей Семенов 1
    Сергей Семенов 1
    01 марта в 19:34
    Жаль что перенесли встречу за интера был
    Artemon9
    Artemon9 ответил Жека10
    01 марта в 17:44
    Руководителю Серии А Паоло Даль Пино накануне пришёл чемодан из Турина,а тот сразу и решил отменить сей матч. Раньше отменил матч против Сампы,теперь вот против принципиального соперника.Минус 2 игры в которых Интер мог бы взять 6 очков. В таких условиях конечно трудно бороться с кабинетом из Турина.Они уже и скудетто купили заранее
    Хватит уже писать эти вещи. Если там всё "куплено", то зачем Интер тогда участвует в чемпионате? И где опровержение слов руководителя Серии А от Интера?
    Juve14
    Juve14
    01 марта в 16:06
    Это клуб давным давно прогнило и убило СериюА своими интришками которые сама и мутит. Шутки шутками а этот клуб давно пора расформировать как вредитель итальянского футбола
    h8you
    h8you ответил Жека10
    01 марта в 14:57, ред.
    насколько же болелы кабинета циничны.Действительно жаль,что в 2006 году туринский кабинет не расформировали,а лишь сослали в серию С
    хаха прикольно видеть,как болела про свой клуб пишет)))даже туринский добавляешь))ведь все знаю,что кабинет это картон...который в 2006 году покупал матчи и выиграл титул в кабинете
    Жека10
    Жека10 ответил h8you
    01 марта в 14:15, ред.
    в этом весь картон...жалко,что в 2006 году их не расформировали
    насколько же болелы кабинета циничны.Действительно жаль,что в 2006 году туринский кабинет не расформировали,а лишь сослали в серию С
    Жека10
    Жека10
    01 марта в 14:12, ред.
    Руководителю Серии А Паоло Даль Пино накануне пришёл чемодан из Турина,а тот сразу и решил отменить сей матч.
    Раньше отменил матч против Сампы,теперь вот против принципиального соперника.Минус 2 игры в которых Интер мог бы взять 6 очков.
    В таких условиях конечно трудно бороться с кабинетом из Турина.Они уже и скудетто купили заранее
    h8you
    h8you
    01 марта в 14:07
    в этом весь картон...жалко,что в 2006 году их не расформировали
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