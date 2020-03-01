Серия А обвинила «Интер» в искажении фактов по переносу матча

Руководитель Серии А Паоло Даль Пино обвинил «Интер» в искажении фактов по переносу матча 20-го тура Серии А с «Ювентусом». Напомним, что встреча перенесена на май из-за эпидемии коронавируса.
Недавно генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта раскритиковал руководство Серии А за то, что те перенесли встречу на столь поздний срок. Однако стало известно, что сам миланский клуб категорически отказался играть эту встречу в понедельник. Об этом поведал Паоло Даль Пино.
В пятницу мы предложили «Интеру» перенести встречу с «Ювентусом» на вечер понедельника, чтобы можно было сыграть при болельщиках.
«Интер» категорически отказался выходить на поле. Поэтому они должны нести ответственность за свои решения, а не говорить о неспортивных ситуациях.
Ну всё как обычно пустые домыслы и только
Ну всё как обычно пустые домыслы и только
А чемпионство он выиграл заслуженно,так как 2-й Милан был причастен к договорным матчам как и 1-й Ювентус.Тут всё логично.
А в 2010 Интер поди и европу всю купил чтобы выиграть ЛЧ ?НЕ говорите глупостей туринские глоры.Аха-ха
А чемпионство он выиграл заслуженно,так как 2-й Милан был причастен к договорным матчам как и 1-й Ювентус.Тут всё логично.
А в 2010 Интер поди и европу всю купил чтобы выиграть ЛЧ ?НЕ говорите глупостей туринские глоры.Аха-ха
Доказательств нет! Просто за прошествием времени уже не стали ничего менять! Но Ювентус вернувшись в серию А где он был в пола есть и будет - поставил на колени Италию! И где все эти годы был Интер? Ответ ясен - в 63! Там и будет всегда!
Доказательств нет! Просто за прошествием времени уже не стали ничего менять! Но Ювентус вернувшись в серию А где он был в пола есть и будет - поставил на колени Италию! И где все эти годы был Интер? Ответ ясен - в 63! Там и будет всегда!
Кого наказали тот и виноват был.А рисковать большими деньгами,ради такого сомнительного дела крайне не обдуманно.Ведь Ювентус если бы не был виноват,то вполне мог бы доказать свою невиновность,или вовсе скзать что это клевета и им бы наверняка поверили
Кого наказали тот и виноват был.А рисковать большими деньгами,ради такого сомнительного дела крайне не обдуманно.Ведь Ювентус если бы не был виноват,то вполне мог бы доказать свою невиновность,или вовсе скзать что это клевета и им бы наверняка поверили
Раньше отменил матч против Сампы,теперь вот против принципиального соперника.Минус 2 игры в которых Интер мог бы взять 6 очков.
В таких условиях конечно трудно бороться с кабинетом из Турина.Они уже и скудетто купили заранее
Раньше отменил матч против Сампы,теперь вот против принципиального соперника.Минус 2 игры в которых Интер мог бы взять 6 очков.
В таких условиях конечно трудно бороться с кабинетом из Турина.Они уже и скудетто купили заранее