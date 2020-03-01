Серия А обвинила «Интер» в искажении фактов по переносу матча

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01 марта 2020, 13:47

Руководитель Серии А Паоло Даль Пино обвинил «Интер» в искажении фактов по переносу матча 20-го тура Серии А с «Ювентусом». Напомним, что встреча перенесена на май из-за эпидемии коронавируса.

Недавно генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта раскритиковал руководство Серии А за то, что те перенесли встречу на столь поздний срок. Однако стало известно, что сам миланский клуб категорически отказался играть эту встречу в понедельник. Об этом поведал Паоло Даль Пино.