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«Ньюкасл» — первый клуб в АПЛ, который расстался с персоналом

сегодня, 10:21

Сообщается, что «Ньюкасл» расстался с сотрудниками и персоналом, которые не принимают участия в подготовке первой команды. Это произошло из-за финансового кризиса на фоне пандемии коронавируса. Таким образом, «Ньюкасл» стал первым клубом в АПЛ, который пошел на такие меры.

Все сотрудники получили электронное письмо от руководства клуба, в котором объясняется, что принудительная пауза в футболе из-за пандемии заставила руководство обратиться к правительственной схеме сохранения рабочих мест, которая позволяет сотрудникам требовать 80% своей заработной платы.

Это решение коснулось скаутов, тренеров академий, работников благотворительной организации фонда.

Ранее стало известно, что словацкий клуб «Жилина» начал процесс ликвидации.

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