АПЛ планируют возобновить в начале мая

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сегодня, 09:59

Сообщается, что АПЛ разрабатывает план по возобновлению сезона за закрытыми дверями в первые выходные мая.

3 апреля на конференции клубы обсудят данный план. Такой вариант продолжения сезона должен быть одобрен правительством, органами здравоохранения и профсоюзом футболистов. Сценарий возобновления АПЛ в мае объясняется обязательствами клубов и финансовой зависимостью от вещательных компаний, которые заключили соглашение на более чем 3 миллиарда евро в год, срок действия которого истекает 31 июля.

Запланированной датой финиша является 12 июля.