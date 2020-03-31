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АПЛ планируют возобновить в начале мая

сегодня, 09:59

Сообщается, что АПЛ разрабатывает план по возобновлению сезона за закрытыми дверями в первые выходные мая.

3 апреля на конференции клубы обсудят данный план. Такой вариант продолжения сезона должен быть одобрен правительством, органами здравоохранения и профсоюзом футболистов. Сценарий возобновления АПЛ в мае объясняется обязательствами клубов и финансовой зависимостью от вещательных компаний, которые заключили соглашение на более чем 3 миллиарда евро в год, срок действия которого истекает 31 июля.

Запланированной датой финиша является 12 июля.

Ранее сообщалось, что АПЛ может доиграть сезон летом в изолированных лагерях.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 11:05
Может наши начнут шевелиться. Без футбола тяжко.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 10:48
Оптимисты
Сп62
Сп62 ответил VIPded
сегодня в 10:45
Так бабло правит миром.
VIPded
VIPded
сегодня в 10:42
За бабло на всё готовы...
makkie
makkie
сегодня в 10:35
А у нас пришёл Тинькофф, и РПЛ сразу на паузу ушёл :)
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:30
АПЛ - возобновить, РПЛ - обнулить!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:26
так и будет!!
ОПС
ОПС
сегодня в 10:21
Будем надеяться на лучшее.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 10:19
хороший вариант решения в сложившийся ситуации
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:13
Подождём и посмотрим.
particular
particular
сегодня в 10:07
Выполнение обязательств и желание минимизировать уже имеющиеся потери, скорее, подтолкнут стороны к компромиссному решению... И это правильно...
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