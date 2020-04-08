Клопп от лица «Ливерпуля» поблагодарил медицинских работников

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сегодня, 04:41

Главный тренер «Ливерпуля» в инстаграме клуба обратился к медикам и поблагодарил их от лица тренерского штаба и команды.

Привет. Я, тренерский штаб и игроки «Ливерпуля» хотели бы воспользоваться возможностью и поблагодарить всех потрясающих людей, которые работают в сфере здравоохранения. Вы делаете невероятные вещи. От лица всего «Ливерпуля» я бы хотел сказать вам спасибо или, как говорят у нас в Германии, vielen Dank.

Ранее Клопп поделился подробностями перехода экс-полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону» в 2018 году.