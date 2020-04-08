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Клопп от лица «Ливерпуля» поблагодарил медицинских работников

сегодня, 04:41

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в инстаграме клуба обратился к медикам и поблагодарил их от лица тренерского штаба и команды.

Привет. Я, тренерский штаб и игроки «Ливерпуля» хотели бы воспользоваться возможностью и поблагодарить всех потрясающих людей, которые работают в сфере здравоохранения. Вы делаете невероятные вещи. От лица всего «Ливерпуля» я бы хотел сказать вам спасибо или, как говорят у нас в Германии, vielen Dank.

Ранее Клопп поделился подробностями перехода экс-полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону» в 2018 году.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:21
слова хорошо! но сейчас важнее мат. помощь!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 06:51
И это правильно
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:19
И мы присоеденяемся к словам фрица в адрес наших медиков.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:50
Благодарность которая пришла во время.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:43
Лучше бы денег дал.
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