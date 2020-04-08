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Спортдиректор «Удинезе»: «АПЛ объявит о досрочном завершении сезона»

сегодня, 07:19

Руководство английской Премьер-Лиги собирается объявить о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино. Стоит отметить, что у итальянского клуба и «Уотфорда» общий владелец.

Федерация Бельгии уже приняла решение о досрочном завершении чемпионата, несмотря на угрозы со стороны УЕФА.

Английская Премьер-Лига готовится выступить с таким же заявлением, потому что ситуация становится очень и очень серьёзной. Честно говоря, я просто надеюсь на то,  что мы сможем снова наслаждаться футболом после коронавируса. 

Не важно, сколько времени это займёт, но нам нужно выбраться из этой опасной ситуации. Я переживаю уже за следующие сезоны.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 09:20
Скандалом пахнет
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 08:46
По прогнозам вирусологов пик болезнь в Европе последние недели мая. Так что сезоны можно закрывать. Ну или продлить. А все следующие сделать или одно круговыми или весна осень.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:47
МанСити - главный инициатор, им бы с УЕФА поспорить.
VIPded
VIPded
сегодня в 07:44
Серьёзный закидон.. (((
112910415
112910415
сегодня в 07:28
рано ещё объявлять !
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:26
Хрен положили на УЕФА.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:24
не верю!! это от арустомяна ))))))
SSPZ
SSPZ
сегодня в 07:19
и так бывает
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