Спортдиректор «Удинезе»: «АПЛ объявит о досрочном завершении сезона»

Руководство английской Премьер-Лиги собирается объявить о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино. Стоит отметить, что у итальянского клуба и «Уотфорда» общий владелец.

Федерация Бельгии уже приняла решение о досрочном завершении чемпионата, несмотря на угрозы со стороны УЕФА .

Английская Премьер-Лига готовится выступить с таким же заявлением, потому что ситуация становится очень и очень серьёзной. Честно говоря, я просто надеюсь на то, что мы сможем снова наслаждаться футболом после коронавируса.

Не важно, сколько времени это займёт, но нам нужно выбраться из этой опасной ситуации. Я переживаю уже за следующие сезоны.