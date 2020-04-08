Велозу: «Было здорово обыграть Роналду и видеть, как он злится»

Полузащитник «Вероны» признался, что был рад обыграть команду бывшего партнёра по сборной Португалии, форварда «Ювентуса» . Напомним, «Верона» победила «Ювентус» в домашнем матче 23-го тура Серии А (2:1).

— Какие эмоции вы испытали после победы над Роналду?

— Отличные, ведь я знаю его, знаю, что он не любит проигрывать. Несмотря на то, что мы пообщались после игры, видеть злость на его лице было довольно приятно (смеётся).