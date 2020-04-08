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Велозу: «Было здорово обыграть Роналду и видеть, как он злится»

сегодня, 06:30
ВеронаЛоготип футбольный клуб Верона2 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Полузащитник «Вероны» Мигел Велозу признался, что был рад обыграть команду бывшего партнёра по сборной Португалии, форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Напомним, «Верона» победила «Ювентус» в домашнем матче 23-го тура Серии А (2:1).

— Какие эмоции вы испытали после победы над Роналду?

— Отличные, ведь я знаю его, знаю, что он не любит проигрывать. Несмотря на то, что мы пообщались после игры, видеть злость на его лице было довольно приятно (смеётся).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:27
спортивная злость, так сказать
и спортивная радость от спортивной злости
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 07:24
зрелище интересное, но проигрывать никто не любит
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:18
Всегда интересно обыграть)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:13
интересно увидеть того кто любит проигрывать)))
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 06:30, ред.
было бы здорово ещё посмотреть)
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