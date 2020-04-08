Касильяс: «Я уверен, что однажды вернусь в „Реал“»

Легендарный вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс признался, что хотел бы в будущем вернуться в мадридский клуб.
Я хотел бы однажды вернуться в «Реал». Считаю его своим домом, хоть и не был там уже 5 лет.
Я провёл в «Реале» 25 лет. Конечно, я уверен в том, что однажды вернусь в этот клуб.
Напомним, недавно Касильяс, претендующий на пост президента Королевской федерации футбола Испании, предложил возобновить нынешний сезон через 3-4 месяца и доиграть его в декабре. Глава Ла Лиги Хавьер Тебас не согласился с предложением 38-летнего голкипера.