Касильяс: «Я уверен, что однажды вернусь в „Реал“»

Легендарный вратарь «Реала» и сборной Испании признался, что хотел бы в будущем вернуться в мадридский клуб.

Я хотел бы однажды вернуться в «Реал». Считаю его своим домом, хоть и не был там уже 5 лет.

Я провёл в «Реале» 25 лет. Конечно, я уверен в том, что однажды вернусь в этот клуб.