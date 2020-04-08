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Касильяс: «Я уверен, что однажды вернусь в „Реал“»

сегодня, 07:57

Легендарный вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс признался, что хотел бы в будущем вернуться в мадридский клуб.

Я хотел бы однажды вернуться в «Реал». Считаю его своим домом, хоть и не был там уже 5 лет. 

Я провёл в «Реале» 25 лет. Конечно, я уверен в том, что однажды вернусь в этот клуб.

Напомним, недавно Касильяс, претендующий на пост президента Королевской федерации футбола Испании, предложил возобновить нынешний сезон через 3-4 месяца и доиграть его в декабре. Глава Ла Лиги Хавьер Тебас не согласился с предложением 38-летнего голкипера.

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Все комментарии
SSPZ
SSPZ
сегодня в 08:26
желание хорошее, но как будет-неизвестно
zsb1961
zsb1961
сегодня в 08:23
Самоуверенный!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:02
шансов мало
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:00
Вернёшся,
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