Полузащитник «Уотфорда» и сборной Сенегала в интервью клубной пресс-службе ответил на вопросы о лучших футболистах.

— Лучший футболист, игру которого вы видели вживую?

— . Я не видел его игру вживую, но очень хочу увидеть. Он лучший в мире. Он здорово играет в футбол, его голы – произведения искусства.

— Лучший футболист, с которым вы играли за одну команду?

— Их много. Могу я назвать нескольких? Итак, Садио Мане, Идрисса Гейе, Калиду Кулибали. У этих игроков есть всё. Я выбрал их, потому что это лучший форвард, лучший хавбек и лучший защитник, с которыми мне довелось поиграть.

— Лучший футболист, против которого вы играли?

— Я играл против Мане, и он силён. Но я также играл против Неймара и выбрал бы его, потому что он силён во всех аспектах, за исключением того, что он не отрабатывает в обороне.