Полузащитник «Уотфорда» и сборной Сенегала Исмаила Сарр в интервью клубной пресс-службе ответил на вопросы о лучших футболистах.
— Лучший футболист, игру которого вы видели вживую?
— Криштиану Роналду. Я не видел его игру вживую, но очень хочу увидеть. Он лучший в мире. Он здорово играет в футбол, его голы – произведения искусства.
— Лучший футболист, с которым вы играли за одну команду?
— Их много. Могу я назвать нескольких? Итак, Садио Мане, Идрисса Гейе, Калиду Кулибали. У этих игроков есть всё. Я выбрал их, потому что это лучший форвард, лучший хавбек и лучший защитник, с которыми мне довелось поиграть.
— Лучший футболист, против которого вы играли?
— Я играл против Мане, и он силён. Но я также играл против Неймара и выбрал бы его, потому что он силён во всех аспектах, за исключением того, что он не отрабатывает в обороне.
Ранее экс-игрок «Реала» и сборной Бразилии Кака признался, что между Криштиану Роналду и Лионелем Месси выбрал бы аргентинца.
Тех кого ты перечислил, они перед Роналду, и даже Ибрагимович)
Тех кого ты перечислил, они перед Роналду, и даже Ибрагимович)
Да и какая разница...Кто там второй после Роналду....
Мане...Месси или Кулибали....))
Да и какая разница...Кто там второй после Роналду....
Мане...Месси или Кулибали....))