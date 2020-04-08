ГлавнаяНовости

Сарр: «Роналду – лучший футболист мира. Его голы – произведения искусства»

сегодня, 05:34

Полузащитник «Уотфорда» и сборной Сенегала Исмаила Сарр в интервью клубной пресс-службе ответил на вопросы о лучших футболистах.

— Лучший футболист, игру которого вы видели вживую?

Криштиану Роналду. Я не видел его игру вживую, но очень хочу увидеть. Он лучший в мире. Он здорово играет в футбол, его голы – произведения искусства.

— Лучший футболист, с которым вы играли за одну команду?

— Их много. Могу я назвать нескольких? Итак, Садио Мане, Идрисса Гейе, Калиду Кулибали. У этих игроков есть всё. Я выбрал их, потому что это лучший форвард, лучший хавбек и лучший защитник, с которыми мне довелось поиграть.

— Лучший футболист, против которого вы играли?

— Я играл против Мане, и он силён. Но я также играл против Неймара и выбрал бы его, потому что он силён во всех аспектах, за исключением того, что он не отрабатывает в обороне.

Ранее экс-игрок «Реала» и сборной Бразилии Кака признался, что между Криштиану Роналду и Лионелем Месси выбрал бы аргентинца.

Все новости
Сульшер: «Мы сможем подписать тех игроков, которых захотим»
Сегодня, 09:38 Комментарии3
Нолито: «Нам нельзя покидать свои дома»
Сегодня, 08:20 Комментарии5
Касильяс: «Я уверен, что однажды вернусь в „Реал“»
Сегодня, 07:57 Комментарии4
Спортдиректор «Удинезе»: «АПЛ объявит о досрочном завершении сезона»
Сегодня, 07:19 Комментарии8
Велозу: «Было здорово обыграть Роналду и видеть, как он злится»
Сегодня, 06:30 Комментарии5
Клопп от лица «Ливерпуля» поблагодарил медицинских работников
Сегодня, 04:41 ВидеоКомментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Alex12357
Alex12357
сегодня в 09:25
Ты чё вирусняк хватанул или с будуна?Нашёл Роналду лучший футболист Мира-никому не говори ,ЗАСМЕЮТ!!!
cska minus
cska minus ответил Jeck Denielse
сегодня в 09:15
Сколько людей - столько и мнений... Да и какая разница...Кто там второй после Роналду.... Мане...Месси или Кулибали....))
После Роналду?😂😂😂
Тех кого ты перечислил, они перед Роналду, и даже Ибрагимович)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:37
Сколько людей - столько и мнений...
Да и какая разница...Кто там второй после Роналду....
Мане...Месси или Кулибали....))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:20
Роналду одним из лучших в мире.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:22
он просто чалова не видел)))))))))))))))))))))))))))))))))))
Youngberg
Youngberg
сегодня в 07:10
один из лучших
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:15
Каждому своё!
Happyboy Barca
Happyboy Barca
сегодня в 05:41
в пустые ворота?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:36
Кому-то и Роналду нравится.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100