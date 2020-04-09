Федотов прокомментировал возможность своего возвращения в «Урал»

Главный тренер «Сочи» порассуждал относительно своего возможного возвращения в «Урал».

Федотов большую часть игровой карьеры провел за «Уралмаш», а затем за «Урал». После завершения карьеры футболиста он в 2004-м вошел в тренерский штаб екатеринбургской команды.

Никогда не стоял вопрос, что я не вернусь. Но и не было такого, чтоб любыми путями оказаться в Екатеринбурге. Наверное, всегда приятно и почетно поработать там, где ты вырос, где тебя знают. Не у всех получается. Но, как говорится, никогда не говори «никогда».