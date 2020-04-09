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Федотов прокомментировал возможность своего возвращения в «Урал»

вчера, 23:26

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов порассуждал относительно своего возможного возвращения в «Урал».

Федотов большую часть игровой карьеры провел за «Уралмаш», а затем за «Урал». После завершения карьеры футболиста он в 2004-м вошел в тренерский штаб екатеринбургской команды.

Никогда не стоял вопрос, что я не вернусь. Но и не было такого, чтоб любыми путями оказаться в Екатеринбурге. Наверное, всегда приятно и почетно поработать там, где ты вырос, где тебя знают. Не у всех получается. Но, как говорится, никогда не говори «никогда».

Отметим, что Федотов был признан лучшим тренером РПЛ по итогам марта. 

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ZjzoRe
ZjzoRe ответил Aerobniy
сегодня в 00:37
Сочи скоро станет сильнейшим клубом, Урал из года в год на одном месте топчется.
это не совсем так, если раньше стояла цель удержаться в РПЛ, то теперь как минимум болельщики хотят выхода в еврокубки.

Федотова видеть в клубе я лично был бы рад, но мне кажется, Парфенов еще не весь потенциал показал. Нам бы прикупить толкового напа и пару защитников - и результаты преобразились бы кардинально
beefs
beefs
вчера в 23:56
а кто тебя отпустит
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:42
всякое возможно в жизни )он прав
Aerobniy
Aerobniy
вчера в 23:31
Сочи скоро станет сильнейшим клубом, Урал из года в год на одном месте топчется.
drug01
drug01
вчера в 23:30
Надо хорошо подумать.....!
AgentART
AgentART
вчера в 23:27, ред.
Маловероятно.
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