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Народный артист Баринов осудил Губерниева за критику Сёмина

вчера, 19:58

Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов обратился к комментатору Дмитрию Губерниеву, который ранее подверг критике открытое письмо главного тренера московского клуба Юрия Сёмина касательно ситуации с сокращением зарплат футболистов.

Дима, дорогой, ты в футболе ничего не понимаешь! Тебе не надо туда лезть! Биатлон ты уже развалил! Не трогай футбол, он и так еле дышит!

С Губерниевым даже биатлонисты отказываются разговаривать. Теперь то же самое хочет занести в футбол. Не надо туда лезть! Пусть он кричит и кричит, громко кричит, хорошо кричит! Я понимаю, он набрал силу и популярен сейчас, но пусть не лезет в футбол. Он в этом правда ничегошеньки не понимает. Футбол для него — это запретная тема!

Губерниев — никто, чтобы лаять на такого слона, как Сёмин. Для моськи Губерниев слишком большой. Как Высоцкий пел: «Жираф большой, ему видней». Вот Губерниев такой большой, как жираф! Надо понимать, кто такой Губерниев, а кто такой Сёмин для мирового футбола!

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:51
однозначно за Баринова, по его интервью и высказываниям видно, что человек настоящий болельщик, давно и искренне переживает за свой клуб, за футбол! а губерниев очередной крикливый балабол...
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:14
На стороне Баринова, однозначно!
pomor 445
pomor 445
вчера в 21:11
Для мирового футбола они оба нули: только Сёмин заметный нуль, а Губерниев такой маленький, маленький.
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 21:10
До чего мерский тип этот Губерниев...в футболе он точно 0....
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:59
жду когда его научат правилам общения ))пора за язык ответить ))) совсем забыл кто он и где!!)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:40
Интересная строчка " Урал большой, ему видней". В.С. очень бы удивился такой интерпретации его песни. Ну а по теме: простенький междусобойчик, каковых в наше время немеряно. Губерниев высказал свое мнение, Баринов защитил своего друга; всё, вроде бы должны быть квиты, но пошли комментарии, выходящие за рамки дискуссии. А что еще надо, чтобы подогреть интерес к пустой болтовне двух медийных личностей?...
Сп62
Сп62
вчера в 20:29
А какие вопросы? Будущий депутат от ЕР.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 20:11
Не поклонник проводниц, но Баринова поддержу, задолбал уже этот Губерниев, тошнит от него, везде суёт нос,куда его не просят.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:09
Губастик совсем обурел.
drug01
drug01
вчера в 20:07
Еще один Уткин вылез!!! Совсем на карантине сума сходят....
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 20:06
👏👏👏👏👏👏👏
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:01
Дима совсем озверел, со всеми переругался.
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