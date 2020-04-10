Народный артист Баринов осудил Губерниева за критику Сёмина

Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов обратился к комментатору Дмитрию Губерниеву, который ранее подверг критике открытое письмо главного тренера московского клуба касательно ситуации с сокращением зарплат футболистов.

Дима, дорогой, ты в футболе ничего не понимаешь! Тебе не надо туда лезть! Биатлон ты уже развалил! Не трогай футбол, он и так еле дышит!

С Губерниевым даже биатлонисты отказываются разговаривать. Теперь то же самое хочет занести в футбол. Не надо туда лезть! Пусть он кричит и кричит, громко кричит, хорошо кричит! Я понимаю, он набрал силу и популярен сейчас, но пусть не лезет в футбол. Он в этом правда ничегошеньки не понимает. Футбол для него — это запретная тема!

Губерниев — никто, чтобы лаять на такого слона, как Сёмин. Для моськи Губерниев слишком большой. Как Высоцкий пел: «Жираф большой, ему видней». Вот Губерниев такой большой, как жираф! Надо понимать, кто такой Губерниев, а кто такой Сёмин для мирового футбола!