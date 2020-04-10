Карпин: «Не вижу проблемы в том, если не будет паузы между чемпионатами»

Главный тренер «Ростова» поделился мнением о том, что между текущим и следующим чемпионатами, возможно, будет небольшая пауза:

Если получится так, что между окончанием этого сезона и стартом следующего будет всего две недели, то большой проблемы не вижу. Дадим футболистам 3-4 дня отпуска, а дальше возобновим тренировки. В РПЛ есть месяц отпуска зимой и около месяца летом. Такого нет ни в одной стране мира, в топовых чемпионатах команды играют 10-11 месяцев без пауз.

Здесь проблема будет не в отсутствии времени на отдых, а в истечении срока контрактов и подписании новых. В этом случае у новичков не будет времени на адаптацию, придется привыкать к новой команде уже во время чемпионата.