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Карпин: «Не вижу проблемы в том, если не будет паузы между чемпионатами»

сегодня, 14:24

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о том, что между текущим и следующим чемпионатами, возможно, будет небольшая пауза:

Если получится так, что между окончанием этого сезона и стартом следующего будет всего две недели, то большой проблемы не вижу. Дадим футболистам 3-4 дня отпуска, а дальше возобновим тренировки. В РПЛ есть месяц отпуска зимой и около месяца летом. Такого нет ни в одной стране мира, в топовых чемпионатах команды играют 10-11 месяцев без пауз.

Здесь проблема будет не в отсутствии времени на отдых, а в истечении срока контрактов и подписании новых. В этом случае у новичков не будет времени на адаптацию, придется привыкать к новой команде уже во время чемпионата.

Ранее Карпин заявил, что «Ростов» хочет попасть в топ-3. 

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 15:55, ред.
Поддержваю Карпушу, вполне реально.
AgentART
AgentART
сегодня в 15:27
За такие бешеные деньги нужно играть круглосуточно.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:25
полностью поддерживаю!! иногда валера может нравится))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 14:43
Проблема вообщем то не в том, что будет небольшой перерыв, а в том, что многие не могут играть больше одного раза в неделю.
Сергей Корниленко тренер КС высказался: "За месяц завершить чемпионат нет никакой возможности". Давайте посчитаем в месяце 4 недели+, надо сыграть 8 туров, это получается два матча в неделю. Это оказывается проблема для нашего чемпионата, хотя в топ чемпионатах играют и нечего. У нас сильно вольготный календарь, игроки ленятся. Поэтому мы и отстаём от топ чемпионатов.
Конечно перенасыщать календарь не стоит, но если войти в ритм два матча за неделю, тогда и в евракубках легче будет.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:39
Валера прав!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 14:26
Если смогут продолжить в июне проблемы не будет в принципе.
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