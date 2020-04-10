Радимов: «Теперь после эмоционального интервью можешь выглядеть дураком»

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита», а ныне главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов вспомнил своё интервью с журналистом.
Радимов опубликовал в Instagram видео, на котором корреспондент спрашивает его, как «Зениту» надо было забить три мяча, на что футболист ответил: «Ногами, ***».
Извините, но! Это же ещё и вопрос профессиональной этики журналистов? Понятно, после игры эмоции зашкаливают, такой мощный замес всего! А тут — вопросы… Хотя раньше-то всё было поспокойнее! Теперь из любого эмоционального интервью такое раздуть могут… Или наоборот — из радио или ТВ перепечатывают интервью в интернет, убирают твои оценки, смешки и шуточки. И выглядишь каким-то дураком, который вроде сказал с иронией — а напечатали тебя всерьёз.
Короче, помитинговал — и хватит. Я, вообще, люблю журналистов и дружу с ними. P.S. Не, ну а вы бы как ответили на вопрос: «Как надо было забить три мяча?»
Извините -)) Но! 👆 Это же ещё и вопрос профессиональной этики журналистов? Понятно, после игры эмоции зашкаливают, такой мощный замес всего! 🙈🤪 А тут — вопросы.... Хотя раньше-то все было поспокойнее! Теперь — из любого эмоционального интервью такое раздуть могут.... Или наоборот — из радио или тв перепечатывают интервью в интернет, убирают твои оценки, смешки и шуточки. И выглядишь каким-то дураком, который вроде сказал с иронией — а напечатали тебя всерьёз. Короче, помитинговал — и хватит -)))) Я вообще люблю журналистов и дружу с ними -)) P.S. Не, ну а вы бы как ответили на вопрос «как надо было забить три мяча»?-))))
Ранее Радимов рассказал о тренировках команды во время карантина из-за пандемии коронавируса.
А то бывало :
--Что случилось с Курском ?
--Она утонула.
А то бывало :
--Что случилось с Курском ?
--Она утонула.