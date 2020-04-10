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Радимов: «Теперь после эмоционального интервью можешь выглядеть дураком»

вчера, 18:28

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита», а ныне главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов вспомнил своё интервью с журналистом.

Радимов опубликовал в Instagram видео, на котором корреспондент спрашивает его, как «Зениту» надо было забить три мяча, на что футболист ответил: «Ногами, ***».

Извините, но! Это же ещё и вопрос профессиональной этики журналистов? Понятно, после игры эмоции зашкаливают, такой мощный замес всего! А тут — вопросы… Хотя раньше-то всё было поспокойнее! Теперь из любого эмоционального интервью такое раздуть могут… Или наоборот — из радио или ТВ перепечатывают интервью в интернет, убирают твои оценки, смешки и шуточки. И выглядишь каким-то дураком, который вроде сказал с иронией — а напечатали тебя всерьёз.

Короче, помитинговал — и хватит. Я, вообще, люблю журналистов и дружу с ними. P.S. Не, ну а вы бы как ответили на вопрос: «Как надо было забить три мяча?»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извините -)) Но! 👆 Это же ещё и вопрос профессиональной этики журналистов? Понятно, после игры эмоции зашкаливают, такой мощный замес всего! 🙈🤪 А тут — вопросы.... Хотя раньше-то все было поспокойнее! Теперь — из любого эмоционального интервью такое раздуть могут.... Или наоборот — из радио или тв перепечатывают интервью в интернет, убирают твои оценки, смешки и шуточки. И выглядишь каким-то дураком, который вроде сказал с иронией — а напечатали тебя всерьёз. Короче, помитинговал — и хватит -)))) Я вообще люблю журналистов и дружу с ними -)) P.S. Не, ну а вы бы как ответили на вопрос «как надо было забить три мяча»?-))))

Публикация от Влад Радимов (@radimov02)

Ранее Радимов рассказал о тренировках команды во время карантина из-за пандемии коронавируса.

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Все комментарии
Roman73
Roman73
вчера в 20:57
всё правильно сказал.
А то бывало :
--Что случилось с Курском ?
--Она утонула.
112910415
112910415
вчера в 20:46
вариантов ответа множество ...
Сп62
Сп62
вчера в 19:28, ред.
На вопрсы журналистов надо отвечать языком В.В.Маяковского. Тогда уже журналист будет выглядеть идиотом.
LOpp
LOpp
вчера в 19:14
Буланов конечно интеллектом никогда не отличался
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил STVA 1
вчера в 19:07
Иногда и подумать надо , прежде чем языком молотить!
Тоже верно. Но сразу после матча трудно себя контролировать : эмоции, усталость, злость на себя и партнеров или наоборот радость сказываются. Трудно моментально все переварить.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответил Красно Синий воин
вчера в 19:06
Иногда лучше жевать чем говорить.
иногда лучше жевать,чем чушь писать..
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
вчера в 19:06
Влад - Красава!!!
STVA 1
STVA 1 ответил Leha-ha50
вчера в 19:02, ред.
СМИшников в наше время лучше обходить стороной. Иначе безобидное интервью может превратиться в невесть что. За пару лишних строчек в прессе журналюги готовы на изнанку вывернуться.
Иногда и подумать надо , прежде чем языком молотить!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 18:58
Иногда лучше жевать чем говорить.
beefs
beefs
вчера в 18:55
журналистам нужны сенсации
ДСА
ДСА
вчера в 18:55
Он всегда так и выглядит.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:52
Никто не заставлял сам глупость сказал.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:49
СМИшников в наше время лучше обходить стороной. Иначе безобидное интервью может превратиться в невесть что. За пару лишних строчек в прессе журналюги готовы на изнанку вывернуться.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:37
можно и без интервью так выглядеть ))))))))))))))))
Jin-Ho
Jin-Ho
вчера в 18:31
жёлтая пресса всё может
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